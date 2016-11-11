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مهرجان بيروت للطهي ومعرض الشوكولا يعودان الى بيروت
مهرجان بيروت للطهي ومعرض الشوكولا يعودان الى بيروت
مهرجان بيروت للطهي ومعرض الشوكولا يعودان الى بيروت
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الجمعة 11 نوفمبر 2016 05:30
يشهد مجمّع البيال، عودة مهرجان بيروت للطهي بنسخته السادسة ومعرض الشوكولا بنسخته الثالثة، وذلك من 17 حتى 19 تشرين الثاني. على مدى ثلاثة أيام، يرحّب هذا الحدث السنوي بأكثر من 40 طاهيًا، خبيرًا ومتخصصًا في فنّ الطهي لمشاركة الحضور بشغفهم للطعام، والمشروبات ومتعة الحياة.
ويتضمّن المهرجان أنشطة وورش عمل متنوّعة حول أحدث تقنيات الطهي، ونصائح حول فن الضيافة فضلاً عن جلسات متنوّعة لتذوّق النبيذ.
هذا العام، يطأ الـPop-up Resto عتبة المهرجان للمرة الاولى. يدعم هذا الاخير جمعية "تمنّى" غير الهادفة للربح، والتي تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة والذين يعانون من مرض التوحّد. ويقدّم للزوار فرصة الاستمتاع بوجبات شهية أعدّها طهاة موهوبون لقاء رسم مالي. وتستقبل Chefxchange الممثّلة بالطاهي الحائز على نجمة ميشلان Maxime Le Van الزوار لتناول طعام الغداء والعشاء يوم الجمعة 18 تشرين الثاني، في حين يستولي مطعم Burgundy المتميّز على منصة الـpop-up يوم السبت 19 تشرين الثاني.
وقالت المديرة العامة لشركة "هوسبيتاليتي سرفيسز"، منظّمة الحدث، جومانا دموس سلامة: "الطعام يجمع الناس تحت سقف واحد، ونحن مسرورون جدًا لدعمنا مؤسسة "تمنّى" الخيرية". وأضافت: "يُعدّ عام 2016 استثنائيا لفن الطهي اللبناني، اذ صُنّفت بيروت أفضل مدينة عالمية للطعام. ومن خلال مهرجان بيروت للطهي ومعرض الشوكولا، نتطلّع الى إبراز ميزات المطبخ اللبناني وأعمالنا الناجحة. أما الآتي فأعظم".
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