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تراجعت أسعار النفط بسبب زيادة المخزون الأميركي
تراجعت أسعار النفط بسبب زيادة المخزون الأميركي
تراجعت أسعار النفط بسبب زيادة المخزون الأميركي
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الخميس 10 نوفمبر 2016 11:23
تراجعت أسعرا النفط، الخميس، بسبب بيانات تشير إلى زيادة مخزون الخام الأميركي، وذلك بعد يوم من تأثر أسعار النفط بشكل كبير بفعل فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية.
وارتفعت مخزونات الخام الأميركي بمقدار 2.4 مليون برميل لتصل إلى 485 مليون برميل، في وقت قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن الواردات من النفط انخفضت أيضا.
وسجل خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة انخفاضا بـ14 سنتا عند سعر تسوية 45.13 دولارا للبرميل، في حين جرى تداول خام برنت عند 46.34 دولار للبرميل بانخفاض قدره سنتان.
وارتفعت أسعار النفط، مساء الأربعاء، مع تعافي الأسهم والدولار من الخسائر الحادة المبكرة، التي تكبدتها عقب الفوز المفاجئ لدونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية.
وكان النفط قد هبط نحو 4 في المائة إلى قرب 43 دولارا للبرميل، ليسجل أدنى مستوى في نحو شهرين، إذ جاءت موجة البيع في إطار عزوف المستثمرين في السوق عن الأصول العالية المخاطر مثل الأسهم والدولار.
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