مصر تبرم اتفاق تمويل مع مجموعة من البنوك الدولية

أبرم البنك المركزي المصري اتفاق تمويل مع مجموعة من البنوك الدولية بقيمة 2 مليار دولار لمدة عام واحد.



ووفق ما جاء في موقع البنك المركزي المصري فإنه سيتم التمويل من خلال عملية بيع وإعادة شراء عن طريق بيع سندات دولية دولارية، قامت وزارة المالية بطرحها مؤخرا في بورصة أيرلندا بآجال استحقاق ديسمبر 2017، نوفمبر 2024 ، ونوفمبر 2028 .

