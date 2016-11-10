اخبار مش للنشر

اسم وحيد

يقال ان لدى مرجعية سياسية كبيرة اسماً واحداً لتولي حقيبة الشباب والرياضة في الوزارة العتيدة في حال كانت من حصته، وهو جهاد سلامة الوحيد القادر على إدارة القطاع الرياضي بشفافية وحنكة.



خلصت الحكاية

قال احد المتابعين لانتخابات الاتحاد اللبناني لكرة السلة ان ما كان البعض يسوقه حول رئيس توافقي للعبة كرة السلة انتهى بإنتخاب الرئيس جان همام في اتحاد الكرة الطائرة وبدء الاستعدادات لإنطلاق بطولته، فيما يفتش هؤلاء لإيجاد "حكاية" جديدة تمهيداً ربما لانسحاب المرشح الفاشل والضعيف!



تحرك

يقال ان لاعبين سابقين في نادي الحكمة قرروا البدء بتحرك مطلبي مدروس ضد إدارة النادي خصوصاً بعد قرارها الانسحاب من دورة هنري شلهوب المجانية وجائزتها 50 الف دولار، والمشاركة في بطولة النوادي العربية وهي دورة ودية غير معترف بها، على ان تكلف المشاركة نحو 50 الف دولار فيما مستحقاتهم يتم التغاضي عنها!



ثقة الرئيس

توقف رئيس إتحاد كرة القدم في الجلسة الاخيرة للاتحاد عند تكاثـر الحالات التحكيمية التي يثار حولها الجدل.. وأكد ثقة الاتحاد والأندية بالحكم اللبناني!

الاخطاء التحكيمية تزداد اسبوعاً بعد اسبوع وتؤثر على النتائج وتظلم فرقا ثم يؤكد رئيس الاتحاد الثقة بالحكم اللبناني، وقبله بأسابيع "هنأ" رئيس اللجنة الحكام على ادائهم!.

كل الشكر للرئيسين على ثقتهما وتهنئتهما للحكام وكان الله في عون الفرق واللعبة؟.



ما خصنا!

علّق مسؤول كبير في احد الاندية على كلام رئيس اتحاد كرة القدم الذي قال ان الاتحاد والاندية يؤكدون ثقتهم بالحكم اللبناني بالقول: "من حق الرئيس ان يؤكد ثقة اتحاده بالحكم اللبناني، ولكن من قال ان كل الاندية تؤكد ثقتها بالحكم اللبناني، وكيف نثق به وفي كل اسبوع نرى كوارث ومجازر تحكيمية تظلمنا وتغيّر النتائج باعتراف لجنة الحكام نفسها احياناً؟!