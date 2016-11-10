الحكمة إلى "سلة" النوادي العربية

اوقعت قرعة بطولة النوادي العربية في كرة السلة التي ستقام في مدينة سوسة التونسية من 10 إلى 20 تشرين الثاني الجاري، فريق الحكمة اللبناني في المجموعة الاولى القوية الى جانب فرق المجمع البترولي الجزائري والفتح السعودي وسبورتينغ المصري وجمعية سلا المغربي.

فيما تضم المجموعة الثانية، النجم الساحلي التونسي (حامل اللقب) والميناء العراقي والسيب العماني والغرافة القطري والدالية بقرمبالية التونسي.

ويتوقع أن يشارك هداف الحكمة الأميركي تيريل ستوغلين في البطولة كلاعب لبناني كما حصل في بطولة دبي الماضية إذا نجح النادي في الاستحصال له على جواز سفر موقت، فيما بدأت ردود الفعل المستنكرة لهذه المشاركة من قبل اللاعبين السابقين في النادي الذين لهم مستحقات والدائنين للنادي الاخضر، خصوصاً ان البطولة العربية غير معترف بها من قبل الاتحادين الآسيوي والدولي وهي دورة ودية، تكلف المشاركة فيها نحو 50 الف دولار اميركي سيدفعها النادي للسياحة والسفر فيما يرزح تحت ديون تلامس المليوني دولار اميركي.