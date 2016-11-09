انتعاش أسهم شركات إندونيسية لها استثمارات مع ترامب

ارتفعت أسهم شركات إندونيسية لها استثمارات مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الأربعاء، بعد هزيمته المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية في البلاد هيلاري كلنتون .

وحققت أسهم مجموعة هاري، الشريك التجاري لمجموعة فنادق ترامب والتي تمتلك سلسلة فنادق في جزيرة بالي الإندونيسية وفي مدينة جاوا الغربية بوجور، ارتفاعا بنسبة 23 بالمائة .

وقال متحدث باسم مجموعة MNC الإندونيسية، التي يوجد لترامب أسهم فيها، لرويترز: "نحن دائما نعمل بشكل منفصل عن الحياة السياسية. ما يمكننا قوله الآن هو تهنئة ترامب ليس إلا"، وفق ما رويترز عبر الهاتف .

وأعلن ترامب قبل بضعة أشهر عن خططا لبناء منتجع فائق الفخامة فى جزيرة بالى الإندونيسية، وملعب للغولف غربي جزيرة جاوا بإندونيسيا.