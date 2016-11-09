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انتعاش أسهم شركات إندونيسية لها استثمارات مع ترامب

انتعاش أسهم شركات إندونيسية لها استثمارات مع ترامب
انتعاش أسهم شركات إندونيسية لها استثمارات مع ترامب
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  • الاربعاء 9 نوفمبر 2016 13:49


ارتفعت أسهم شركات إندونيسية لها استثمارات مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الأربعاء، بعد هزيمته المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية في البلاد هيلاري كلنتون .

وحققت أسهم مجموعة هاري، الشريك التجاري لمجموعة فنادق ترامب والتي تمتلك سلسلة فنادق في جزيرة بالي الإندونيسية وفي مدينة جاوا الغربية بوجور، ارتفاعا بنسبة 23 بالمائة .

وقال متحدث باسم مجموعة MNC الإندونيسية، التي يوجد لترامب أسهم فيها، لرويترز: "نحن دائما نعمل بشكل منفصل عن الحياة السياسية. ما يمكننا قوله الآن هو تهنئة ترامب ليس إلا"، وفق ما رويترز عبر الهاتف .

وأعلن ترامب قبل بضعة أشهر عن خططا لبناء منتجع فائق الفخامة فى جزيرة بالى الإندونيسية، وملعب للغولف غربي جزيرة جاوا بإندونيسيا.

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