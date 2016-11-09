تصفح جريدة البلد
الخميس 22 كانون الأول 2016
لبنان
12
°C
19
°C
أخبار اقتصادية
شركات
تكنولوجيا
مال و أعمال
لوحة القيادة
الرئيسية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
صادرات إيران من النفط بأدنى مستوى في 4 أشهر
صادرات إيران من النفط بأدنى مستوى في 4 أشهر
صادرات إيران من النفط بأدنى مستوى في 4 أشهر
تعليق
هل أنت متأكد أنك تريد حفظ هذا الخبر؟
نعم
لا
الاربعاء 9 نوفمبر 2016 13:46
قال مصدر مطلع على المواعيد المبدئية لناقلات النفط، إن صادرات إيران من الخام هبطت 7.5 في المائة في نوفمبر، لتسجل أدنى مستوى في أربعة أشهر، بعدما أثر تراجع الطلب الموسمي في أوروبا على انتعاش الصادرات الإيرانية في فترة ما بعد رفع العقوبات.
وتنخفض صادرات إيران النفطية عادة في أكتوبر ونوفمبر من كل عام، حيث يعكس ذلك موسم صيانة المصافي في أوروبا وآسيا.
وفي المجمل استعادت إيران -ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)- حصتها السوقية بوتيرة أسرع من توقعات المحللين، منذ رفع العقوبات في يناير، حيث ارتفعت صادراتها من الخام والمكثفات لأعلى مستوى في خمسة أعوام، إلى ما لا يقل عن 2.60 مليون برميل يوميا في سبتمبر.
ونقلت رويترز عن المصدر المطلع على وضع الصادرات الإيرانية إن من المتوقع تراجع مبيعات إيران من الخام والمكثفات للشهر الثاني على التوالي إلى 2.37 مليون برميل يوميا في نوفمبر من 2.56 مليون برميل يوميا في أكتوبر.
وأضاف المصدر أنه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي من المنتظر أن تزيد صادرات النفط الخام الإيرانية في نوفمبر 118 بالمئة.
ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت عن مدير شركة النفط الوطنية الإيرانية، أن إنتاج إيران النفطي حاليا يبلغ أربعة ملايين برميل يوميا تقريبا، وإن صادراتها 2.4 مليون برميل يوميا.
ومن المرجح أن تزيد صادرات إيران من الخام والمكثفات إلى آسيا في الشهر الحالي إلى 1.93 مليون برميل يوميا، مرتفعة بذلك 100 ألف برميل يوميا عن أكتوبر، لكن مع تراجع الصادرات إلى أوروبا إلى 433 ألف برميل يوميا من 613 ألف برميل يوميا في أكتوبر.
الاسم
البريد الإلكتروني *
التعليق
كلمة التحقق
1 + 7 =
يحتفظ موقع البلد لنفسه بحق الامتناع عن نشر التعليقات التي تحتوي على شتائم أو غيرها من الآراء الخارجة عن حدود اللياقة. إنّ الآراء المنشورة كافّة تعبّر عن رأي المرسل ولا تمثّل آراء موقع البلد أو العاملين فيه. يرجى الإلتزام بـ ٢٠٠ كلمة لتجنب إصدار رد غير كامل.
حكم قضائي بحق السيدة فيروز... إلزامها بدفع مليون دولار
الاثنين 19 كانون الأول 2016
الجيش تسلم طائرة أميركية سيسنا مزودة بصواريخ
الاثنين 19 كانون الأول 2016
أخبار
أخبار البلد
أخبار عربية
أخبار دولية
ملفات
أنا مع التمديد
متفرقات
فنون البلد
مشاهير
صحة وجمال
غرائب وعجائب
موضة و أزياء
ديكور
فنون الطهو
مهرجانات
اقتصاد
أخبار اقتصادية
شركات
تكنولوجيا
مال و أعمال
رياضة
رياضة محلية
رياضة عربية
رياضة عالمية
سيارات
Photos/Videos
Photos
Videos
Layalina
Arabsturbo
إعلانات
مبوب
وفيات
إعلانات رسمية
معلنين
اتصل بنا
|
عن البلد
|
شروط الإستخدام
جميع حقوق الطبع محفوظة © 2011