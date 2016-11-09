أخبار مش للنشر

تعايش

أكد إداري رسمي كبير لمرجعيته السياسية التي سألته، انه قادر على التعايش مع الاسم المطروح لتولي حقيبة الشباب والرياضة في الحكومة الجديدة، وهو اتصل بمرجعية رياضية أهلية واخبرها بما حصل معه، ما يعني ان الأسم المطروح للحقيبة هو من الوسط الرياضي حتماً.



عيب!

قال احد لاعبي نادي الحكمة السابقين من الذين لهم مستحقات مالية في ذمة اللجنة الإدارية، لم تدفع من الموسم الماضي، انه من المعيب في حق اللاعبين والموظفين والإداريين والدائنين، ان تعلن إدارة النادي بوقاحة مشاركتها في دورة عربية غير رسمية لا تقدم ولا تؤخر، وان تدفع مبلغاً محترماً للمشاركة فيما نحن نئن من كذب الوعود وفيما النادي يعاني حظراً دولياً!



برنامج وهمي

سأل احد الزملاء بعض الذين يسوقون مرشحاً مغروراً و(ليس مغموراً)، سبق ان فشل فشلاً ذريعاً في تولي امور اتحاد لعبة شعبية، عن الحرف الاول فقط من برنامج العمل الذي "طبلتونا" به منذ فترة، علماً ان المرشحين الجديين يعلنون عادة برامجهم منذ اليوم الاول لترشحهم، إلا إذا كان البرنامج وهميًا والترشح غير جدي!



ضياع الكرسي

حزن حكم عامل للحال الذي وصل اليه التحكيم في لبنان معترفاً: "لم نعد قادرين على إخفاء ما يحصل، إذ ان "نيرون" هو من يقرر بواسطة احد المعتمدين لديه داخل اللجنة إذ يدخل الاخير الى إجتماعاتها وهو يحمل بعض نتائج المحاسبة سلفاً، فيعاقب من يريد ويحمي من يريد في حين ان رئيس اللجنة ساكت خوفاً من ضياع الكرسي؟!



مقايضة

تردد ان نادياً يتعرض للظلم الواضح في اتحاد لعبة كانت شعبية يرفع "دوز" المواجهة مع الاتحاد ليس للمطالبة بحقه، لانه واثق انه لن يصل الى اي نتيجة بل للمقايضة بالسكوت مقابل عدم معاقبة احد نجومه الذي شن هجوماً عنيفاً على اتحاد اللعبة.

اللافت ان النجم محق مئة في المئة في كل ما قاله فلماذا الخوف من الاعتراف بالحقيقة؟!