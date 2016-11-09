التفاح.... لمحاربة السكري

يشكّل التفاح مصدراً مهماً لمضادات التأكسد، مضادات البكتيريا، البكتين والفينول ناهيك عن نسبة مرتفعة من الفيتامينات والمعادن. ودائماً ما يتحدث الكثيرون عن أهمية التفاح يومياً لإبعاد شبح الأمراض. لكن هل المقولة صحيحة؟

لا شكّ أنّ للتفاح منافع صحيّة لا تحصى، وأبرزها:

• للمرأة الحامل

يساعد التفاح خلال فترة الحمل على الوقاية من مرض الربو لدى الجنين بحسب دراسة أريت في بريطانيا. وأكد العلماء أنّ الأطفال الذين تناولت أمهاتهم خلال فترة الحمل ما يعادل أربع إلى خمس تفاحات كل أسبوع، كانت احتمالات الإصابة بالربو لديهم منخفضة بنسبة 53% مقارنة مع غيرهم، وأوضحوا أن ما يفسر ذلك هو وجود كميات كبيرة من مادة الفلافونوويد في التفاح.

• للأسنان

يحمي تناول تفاحة يوميًا الاسنان من التسوس اذ يعمل على محاربة البكتيريا، كما يساعد على تقوية اللثة. يعتبر التفاح غسولاً طبيعياً للأسنان.

• تقليل نسبة الكوليسترول في الدم

أثبتت الدراسات أن تناول ثمرة تفاح واحدة يوميًا تقي من أمراض القلب، كما تعمل على تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم بنسبة تتراوح بين 8% حتى 10%. كما يساهم تناول التفاح يومياً لمدة أربعة أشهر في تخفيض معدّل الكوليسترول بنسبة قد تصل إلى 23%. تساعد نسبة الألياف في التفاح على منع تراكم الكوليسترول السيئ في الدم، وهذا بدوره يقلّل من خطر تصلب الشرايين وأمراض القلب.

• للبشرة

يعتبر التفاح مصدراً مهماً للفيتامين A وهو مفيدٌ لصحة البشرة. يساعد تناول الكميات اللازمة من الفيتامين A يومياً على المحافظة على صحة البشرة ونقاوتها وبالتالي على التخلص من الكلف إضافة الى ترطيب البشرة والوقاية من التجاعيد.

• للشعر

يحتوي التفاح على الـBiotin الذي يعزز نموّ الشعر، يقويه، ويساعد على الوقاية من تساقط الشعر، وذلك بفضل وجود الألياف القابلة للذوبان، المركبات الفينولية في قشرة التفاح، ومضادات الأكسدة والفيتامينات. تساعد المواد المضادة للتأكسد على زيادة الدورة الدموية في فروة الرأس، ممّا يشجع على نمو الشعر.

• لمكافحة السرطان

لا تخلو فوائد التفاح من الوقاية من السرطان أيضًا، إذ إن تناول ثمرة تفاح واحدة يوميًا يوفر لك الألياف الغذائية التي يحتاجها جسمك لتخفيض نسبة تعرضك لمرض السرطان، كما أنّ الألياف الغذائية أيضًا تساعد على الحماية من الوزن الزائد الذي يشكل أحد أسباب الاصابة بمرض السرطان.

يعتبر التفاح مصدرًا غنيًا من المواد المضادة للاكسدة والمواد الكيميائية النباتية الأخرى التي تساعد على حماية الخلايا من الضرر التأكسدي الذي يحفز السرطان.

وجدت دراسات عدة أجريت من قبل المعهد الأميركي لأبحاث السرطان أن تناول التفاح بانتظام يمكن أن يقمع نموّ سرطان الثدي بنسبة 17%، كما أن تناول أكثر من تفاحة يوميًا يمكن أن تقلل من خطر سرطان الرئة وسرطان القولون، الأمر الذي يساعد أيضاً على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

• لمرضى السكري

يخفض تناول التفاح من نسبة الكوليسترول في الدم، وهو أمر هام بالنسبة لمرضى السكري، كما يعزز عملية الهضم بشكل كبير، ويحتوي على مواد غذائية تعمل على مكافحة الدهون وهضمها. كما أن التفاح يعمل على تعزيز إفراز الأنسولين من البنكرياس وهو الأمر الهام أيضًا لمرضى السكر، لذلك فإنّ تناول التفاح يعتبر أمرًا هامًا لصحة مرضى السكري. وجدت دراسة شملت 187382 شخصا أن الأشخاص الذين يتناولون ثلاث حصص من التفاح في الأسبوع هم أقل عرضة بنسبة 7% من الاصابة بالنوع 2 من داء السكري مقارنة مع أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

• للقلب

يقوّي التفاح عضلة القلب ما يساعدها على العمل بشكل صحيح، كما يقي من تصلب الشرايين لمنعه تسرب الكوليسترول، الأمر الذي يبعد مشكلة تصلب الشرايين التي قد تتحوّل إلى مرض القلب لاحقًا، فإنّ تناول التفاح بشكل يومي يعمل على وقاية الجسم بشكل كبير من أمراض القلب وتصلب الشرايين بنسبة كبيرة. وجد الباحثون في جامعة كاليفورنيا أنّ تناول تفاحتين يوميًا يرتبط مع انخفاض خطر الوفاة من أمراض القلب.

• للوقاية من الإمساك

يعمل التفاح على الوقاية من الإمساك، خصوصًا قشر التفاح لما يحتويه من مادة البكتين التي تعمل على الوقاية من الإمساك أو الإسهال.

• للأمعاء

يعمل التفاح على تقوية عملية الهضم مما يعمل على راحة الأمعاء، لما يحتويه التفاح من "البكتين" وهو من الألياف الغذائية المفيدة للأمعاء. وتقوي مادة البكتين عملية الحرق وترفع نسبتها بشكل كبير ما يساعد على صحة الأمعاء.

• فقدان الوزن

يحدث ذلك بفضل احتواء التفاح على مادة البكتين التي تساعد على فقدان الوزن. تشكل مادة البكتين عندما تذوب في المعدة مادة هلامية تعوض الكوليسترول الغذائي والدهون، ما يحدّ من كمية الدهون. وفقًا لدراسة برازيلية، فقدت النساء اللواتي تناولن ثلاثًا أو أكثر من التفاح يوميًا وزنًا أكبر مقارنة مع أولئك الذين لم يفعلن ذلك.

• يقوي العظام

يحتوي على الكالسيوم ومضادات الأكسدة التي تساعد على تعزيز كثافة العظام، ومركب يعرف باسم البورون الذي يقوي العظام ويمنع الكسور. تؤدي مادة الفلافونويد الموجودة في التفاح دورًا رئيسيًا للحدّ من مخاطر الإصابة بهشاشة العظام وخاصة لدى النساء بعد انقطاع العادة الشهرية.

• الوقاية من الربو

وجدت دراسة بريطانية أنّ الأشخاص الذين يتناولون 2-5 تفاحات في الأسبوع هم أقل عرضة بنسبة 32% بالاصابة بمرض الربو مقارنة مع الاشخاص الذين تناولوا أقلّ من كمية التفاح هذه.

• صحة الدماغ

وجد الباحثون في جامعة كورنيل أنّ تناول التفاح يساعد على إبطاء المشاكل الإدراكية المرتبطة بالتقدم في السن. يحتوي التفاح على مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الدماغ ما يساعد على تحسين صحة الدماغ والحد من مخاطر الاضطرابات العصبية، مثل مرض الزهايمر والخرف.