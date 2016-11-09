السكري... العالم العربي ضحيّته الأولى والفحص الذاتي ضرورة

أيّامٌ تفصلنا عن اليوم العالمي للسكري، فقد جنّدت الشركات حملاتها التوعوية للسيطرة على عوارض هذا المرض والحدّ من مخاطره، نظراً لما يحمله من عواقب تضرب الرؤية وقد تسبّب فقدان البصر، بحيث أنّ كلّ 6 ثوانٍ يموت إنسان واحد عالمياً والسبب: السكري.

فيما تنشر الجهات المعنيّة أبحاثها الجديدة حول السكريّ، نظراً لارتفاع نسبة الإصابة به في لبنان وحول العالم، وبما أنّ التحديات التي يواجهها المرضى كثيرة خلال الفحص الذاتي اليومي، ارتأت "روش"، الشركة الرائدة في مجال الرعاية الصحية الشخصية أن تبتكر حلولاً لتمكين المرضى من التأقلم مع مرضهم بسهولة. وفي هذا الصدد، قامت بإطلاق أحدث أجهزة 2016 Accu-Chek® ، وهو جهاز للفحص الذاتي لنسبة السكر في الدم، خلال مؤتمر طبيّ جمع بعض الاختصاصيين في هذا المجال.

منذ أكثر من 40 عامًا، تمّ تخصيص العلامة التجارية Accu-Chek® لمساعدة مرضى السكري لخوض حياتهم بشكل طبيعي وحيوي ولتمكين المتخصصين في الرعاية الصحية من الاهتمام بمرضاهم بطريقة مثلى. اليوم، يقدم Accu-Chek® للمصابين بمرض السكري والمتخصصين بالرعاية الصحية منتجات مبتكرة وحلولًا فعالة لإدارة مرض السكري بطريقة مريحة وفعالة ونافعة. وتشمل أجهزة فحص نسبة السكر في الدم، ومضخات الأنسولين، وأجهزة الوخز، وأجهزة إدارة البيانات والبرامج التعليمية للمساهمة في نتائج طبية أفضل.

وتعليقًا على هذه المناسبة، قال فادي جدعون، المدير العام لشركة روش للعناية بالسكري في الشرق الأوسط: "نحن فخورون بإطلاق أحدث جهاز للفحص الذاتي لنسبة السكر في الدمAccu-Chek الذي يهدف إلى مساعدة مرضى السكري على التغلب على التحديات اليومية للمرض. هدفنا إنشاء جهاز يتميز بالاستخدام الأسهل ليتمكن مرضى السكري من عيش حياة أفضل".

بدوره، اعتبر الدكتور إميل عنداري، إختصاصي الغدد الصمّاء ورئيس قسم الغدد الصماء في مستشفى جامعة سيدة المعونات، ورئيس الجمعية اللبنانية لأمراض الغدد الصم والسكري والدهنيات في حديثٍ خاصّ لـ"صدى البلد" أنّ الكشف المبكر يحدّ من مخاطر انتشار المرض وعواقبه على الصحّة بشكلٍ عامّ، ويقي مرضى السكري بعض العواقب الوخيمة التي قد تؤثر على العينين والكلى والشرايين والرجلين.

وفي وقتٍ رأى فيه أنّ السبب الأساسي لانتشار السكري يعود الى العامل الوراثي الذي يُعتبر الأكثر شيوعاً في العالم العربي، نظراً لظاهرة زواج الأقارب، مما يزيد من الجينات التي تحمل هذا المرض. وعلى سبيل المثال، في الكويت، تلامس نسبة حاملي مرض السكري حوالى الـ25%. كما شدد على أسلوب العيش الذي يساهم في ارتفاع نسبة المرض، بحيث وصف نمط عيش المجتمع العربي بغير السليم، خصوصاً أنّ نظامه الغذائي غير صحي، كما أنّ نسبة عالية يمتنعون عن ممارسة الرياضة البدنية. ولأنّ للتدخين دوره السلبي أيضاً في هذا المضمار، قال: "يعد الشعب العربي من الشعوب الأكثر إدماناً على ظاهرة التدخين، خصوصاً في لبنان والأردن، الأمر الذي يدفع الى مزيدٍ من الإصابات بمرض السكري".

وعن دور الغذاء السليم في الحدّ من مخاطر هذا المرض، قال: "إن الإنسان البدين هو بالتأكيد أكثر عرضة للسكري، فإذا خسر من هذا الوزن الزائد يمكن تأخير ظهور مرض السكري بين 5 الى 10 سنوات تقريباً".

كما توجّه عنداري إلى الصيادلة خلال المؤتمر الصحافي قائلاً: "غالبًا ما تُستخدم البيانات التي تدل على نسبة السكر في الدم لصنع القرارات. لذا، فمن المهم أن توفر أجهزة الفحص الذاتي لنسبة السكر في الدم (SMBG) نتائج دقيقة". وعن مميزات هذا الجهاز الجديد، شدد على "أنه يساعد المريض على رصد نسبة السكر في الدم بطريقة مبتكرة، وبالتالي أخذ الإجراءت اللازمة التي أشار إليها الطبيب سابقا. وبذلك يكون المريض قد إتبع أسلوب الفحص الذاتي".