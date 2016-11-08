منتخب الجزائر يفتقد لجهود 3 لاعبين بارزين أمام نيجيريا

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، امس الاول، عدم جاهزية رياض بودبوز ورشيد غزال وهلال العربي سوداني للمشاركة في مباراة منتخب الجزائر أمام نيجيريا في الجولة الثانية من الدور الحاسم لتصفيات افريقيا المؤهلة الى مونديال روسيا 2018.



وقال الاتحاد الجزائري في بيان له: "بعد الفحوصات الطبية، أبلغ الجهاز الطبي للمنتخب الجهاز الفني بأن غزال ( لاعب وسط مونبلييه الفرنسي) وبودبوز (مهاجم ليون) لن يكونا جاهزين بدنيا يوم المباراة ضد نيجيريا يوم 12 نوفمبر في اويو".



وأعفي سوداني (لاعب دينامو زغرب الكرواتي) من التواجد بالعاصمة الجزائرية، بعدما توصل بملفه الطبي من ناديه، الذي يشير إلى إصابة تعرض لها في المباراة ضد إنتر زابريسيتش في الدوري المحلي، حسب ما أضاف الاتحاد الجزائري.



وأضاف الاتحاد أن غزال وبودبوز تعرضا للإصابة مع فريقيهما، دون الإشارة إلى نوعية هذه الإصابة.



واستدعى المدرب الجديد البلجيكي، جورج ليكنز، ياسين بنزية (ليل الفرنسي) وإسماعيل بناصر (أرسنال الإنجليزي) وبغداد بونجاح (السد القطري) لتعويض غياب الثلاثي بودبوز وغزال وسوداني.



وانضم الثلاثي المصاب إلى لاعب وسط بوردو الشاب آدم وناس، الذي وجهت إليه الدعوة للمرة الأولى، بيد أن الإصابة التي تعرض لها في المباراة ضد مرسيليا حرمته من التواجد مع منتخب بلاده.

