اخبار مش للنشر

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الثلاثاء 8 نوفمبر 2016 05:00
وزارة الرياضة
يقال ان عدداً من العاملين الكبار في الوسط الرياضي، اتصلوا بأحد المرشحين لتولي الحقيبة الشبابية الاهم، قائلين له ان حلم وصول الرئيس عون إلى الرئاسة تحقق، ويبقى ان يتحقق وصولك إلى الوزارة ليتحقق حلم الرياضيين.
الدفع افضل
بدأ عدد من اعضاء الجمعية العمومية لنادي الحكمة يسألون محبي السفر والسياحة من الموظفين في النادي عن سبب دفع النادي "المديون" نحو 100 الف دولار للمشاركة في البطولة العربية لكرة السلة رغم إمكانية العودة بكأس الدورة الودية غير المعترف بها آسيوياً، فيما دفع هذا المبلغ لاحد اللاعبين يمكن ان يرفع الحظر الدولي عن النادي، وماذا سيكون موقف اللاعبين الدائنين عندها؟!
كيف هيك؟
سأل احد الزملاء كل الذين يتهجمون على اتحاد لعبة جماعية نجح "حيث فشل الآخرون" الا يرون ما قام ويقوم به اتحاد آخر باتت فرقه تعلق مشاركاتها في بطولاته ويتبيّن اسبوعياً حجم المجازر التي يرتكبها الحكام في مباريات تلك البطولة؟
امتحان ليلي
تردد ان لجنة حكام لعبة كانت شعبية اعادت احد الحكام الى الملاعب في شكل مفاجئ واجرت له امتحان اللياقة البدنية ليلة المبارة التي قادها، وتردد ان الامتحان تم تهريبه ليلاً حتى لا يرى احد النتيجة... التي كانت فشله فشلاً ذريعاً في قيادة المباراة، وفشل معه"نيرون" ومعتمده في اللجنة اللذين اعاداه بقوة بأمر رئاسي!
عدل وتعادل
قاد احد الحكام مباراة للفريق الذي يعشقه منذ نعومة اظافره فنجح في قيادتها بامتياز، لكن فريقه خسر نقطتين. زميل معروف قال: "في السابق كان الحكم يطلق صافرته لمصلحة فريقه فيفوز وحين كان عادلاً تعادل الفريق، ما يؤكد كل ما قيل في السابق عن ان اللجنة تستنجد به لنجدة الفريق؟!
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