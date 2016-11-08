تصفح جريدة البلد
الخميس 22 كانون الأول 2016
لبنان
12
°C
19
°C
فنون البلد
مشاهير
صحة وجمال
غرائب وعجائب
موضة و أزياء
ديكور
فنون الطهو
مهرجانات
لوحة القيادة
الرئيسية
متفرقات
فنون البلد
صيدا تكرّم الفنان الراحل وديع الصافي
صيدا تكرّم الفنان الراحل وديع الصافي
صيدا تكرّم الفنان الراحل وديع الصافي
تعليق
هل أنت متأكد أنك تريد حفظ هذا الخبر؟
نعم
لا
محمد دهشة, الثلاثاء 8 نوفمبر 2016 06:00
حلّ الفنان الراحل وديع الصافي طيفاً مكرماً على صيدا، حيث أقام مركز معروف سعد الثقافي أمسية تكريمية له برعاية وزارة الثقافة اللبنانية، حمت رسالة الحنين الى الاصالة، وأخرى من الشهيد معروف سعد، مؤداها "في غيابك أيها الوديع تتسع خريطة الشوق، نقرأ دفاترك في أغانيك "عندك بحرية يا ريس"، "لبنان يا قطعة سما" و"عا الله تعود عا الله"، ليرتسم بينها تاريخ المناضلين الشرفاء.
واختصرت المقدمة زنوبيا ضاهر الامسية بالقول "نجتمع لنكرم ذكرى لم تغب، مترفة بحضورها وحضوركم، نجتمع لنكون أوفياء لأغنية صداحة وضاحة صافية".
بينما قال مرهج شما باسم مركز معروف سعد، "من معروف سعد الى وديع الصافي: نقرأ جراحنا بتأنٍ وعمق، نشعر أننا بحاجة الى اكتشاف أنفسنا من جديد، ونشعر أننا بحاجة الى ترتيب أوراقنا المبعثرة في كنف الوطن في غيابك، نقرأ دفاترك في أغانيك ليرتسم بينها تاريخ المناضلين الشرفاء".
وقرأ ممثل وزير الثقافة ريمون عريجي الشاعر علي بكري قصائد شعرية عن الفنان الراحل وديع الصافي. أما عازف العود وصانعه ربيع حداد فاعتلى المسرح، وسرد بعضاً من اللحظات الجميلة التي جمعت بينه وبين العملاق الراحل.
وتلا الشاعر مارون أبوشقرا شعراً بالعامية، وقد غنى الراحل الصافي من شعره أغنية بعنوان "وإنت جايي"، اعتلى مسرح معروف سعد حيث وجه التحية لروح الفنان العظيم وديع الصافي وألقى قصيدتين من ديوانه "رقصه ع باب الضو" وهما: شغل أهلي، ووديع الصافي.
اما كلمة آل الصافي فألقاها العميد المتقاعد إيليا فرنسيس الصافي شقيق الراحل وديع الصافي، قال فيها "هذا التكريم لكبير غاب ولكنه في نسيج الوطن باق وفي ضميرنا وتراثنا، حاضر أبداً في صوته الذي لا يغيب بل يزيدنا تعلقاً بهذا الوطن المفدى". ثم قدمت ليال سعد درعاً تكريمية "درع وديع الصافي" إلى نجله جورج وديع الصافي عربون محبة وتقدير ووفاء واختتمت الأمسية بفقرة فنية قدمت خلالها فرقة "وحدن" عدداً من الأغنيات الشيقة التي تنوعت بين ما هو قديم وما هو جديد. وقد رافقهم المطرب والملحن والكاتب جورج وديع الصافي غناءً حيث قدم باقة من الأغنيات التي ألهبت مشاعر الحاضرين وشاركوه التصفيق الحار والغناء.
الاسم
البريد الإلكتروني *
التعليق
كلمة التحقق
5 + 1 =
يحتفظ موقع البلد لنفسه بحق الامتناع عن نشر التعليقات التي تحتوي على شتائم أو غيرها من الآراء الخارجة عن حدود اللياقة. إنّ الآراء المنشورة كافّة تعبّر عن رأي المرسل ولا تمثّل آراء موقع البلد أو العاملين فيه. يرجى الإلتزام بـ ٢٠٠ كلمة لتجنب إصدار رد غير كامل.
حكم قضائي بحق السيدة فيروز... إلزامها بدفع مليون دولار
الاثنين 19 كانون الأول 2016
الجيش تسلم طائرة أميركية سيسنا مزودة بصواريخ
الاثنين 19 كانون الأول 2016
أخبار
أخبار البلد
أخبار عربية
أخبار دولية
ملفات
أنا مع التمديد
متفرقات
فنون البلد
مشاهير
صحة وجمال
غرائب وعجائب
موضة و أزياء
ديكور
فنون الطهو
مهرجانات
اقتصاد
أخبار اقتصادية
شركات
تكنولوجيا
مال و أعمال
رياضة
رياضة محلية
رياضة عربية
رياضة عالمية
سيارات
Photos/Videos
Photos
Videos
Layalina
Arabsturbo
إعلانات
مبوب
وفيات
إعلانات رسمية
معلنين
اتصل بنا
|
عن البلد
|
شروط الإستخدام
جميع حقوق الطبع محفوظة © 2011