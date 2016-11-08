صيدا تكرّم الفنان الراحل وديع الصافي

حلّ الفنان الراحل وديع الصافي طيفاً مكرماً على صيدا، حيث أقام مركز معروف سعد الثقافي أمسية تكريمية له برعاية وزارة الثقافة اللبنانية، حمت رسالة الحنين الى الاصالة، وأخرى من الشهيد معروف سعد، مؤداها "في غيابك أيها الوديع تتسع خريطة الشوق، نقرأ دفاترك في أغانيك "عندك بحرية يا ريس"، "لبنان يا قطعة سما" و"عا الله تعود عا الله"، ليرتسم بينها تاريخ المناضلين الشرفاء.

واختصرت المقدمة زنوبيا ضاهر الامسية بالقول "نجتمع لنكرم ذكرى لم تغب، مترفة بحضورها وحضوركم، نجتمع لنكون أوفياء لأغنية صداحة وضاحة صافية".

بينما قال مرهج شما باسم مركز معروف سعد، "من معروف سعد الى وديع الصافي: نقرأ جراحنا بتأنٍ وعمق، نشعر أننا بحاجة الى اكتشاف أنفسنا من جديد، ونشعر أننا بحاجة الى ترتيب أوراقنا المبعثرة في كنف الوطن في غيابك، نقرأ دفاترك في أغانيك ليرتسم بينها تاريخ المناضلين الشرفاء".

وقرأ ممثل وزير الثقافة ريمون عريجي الشاعر علي بكري قصائد شعرية عن الفنان الراحل وديع الصافي. أما عازف العود وصانعه ربيع حداد فاعتلى المسرح، وسرد بعضاً من اللحظات الجميلة التي جمعت بينه وبين العملاق الراحل.

وتلا الشاعر مارون أبوشقرا شعراً بالعامية، وقد غنى الراحل الصافي من شعره أغنية بعنوان "وإنت جايي"، اعتلى مسرح معروف سعد حيث وجه التحية لروح الفنان العظيم وديع الصافي وألقى قصيدتين من ديوانه "رقصه ع باب الضو" وهما: شغل أهلي، ووديع الصافي.

اما كلمة آل الصافي فألقاها العميد المتقاعد إيليا فرنسيس الصافي شقيق الراحل وديع الصافي، قال فيها "هذا التكريم لكبير غاب ولكنه في نسيج الوطن باق وفي ضميرنا وتراثنا، حاضر أبداً في صوته الذي لا يغيب بل يزيدنا تعلقاً بهذا الوطن المفدى". ثم قدمت ليال سعد درعاً تكريمية "درع وديع الصافي" إلى نجله جورج وديع الصافي عربون محبة وتقدير ووفاء واختتمت الأمسية بفقرة فنية قدمت خلالها فرقة "وحدن" عدداً من الأغنيات الشيقة التي تنوعت بين ما هو قديم وما هو جديد. وقد رافقهم المطرب والملحن والكاتب جورج وديع الصافي غناءً حيث قدم باقة من الأغنيات التي ألهبت مشاعر الحاضرين وشاركوه التصفيق الحار والغناء.