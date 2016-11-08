عن فؤاد عوّاد الباحث وصاحب المناهج الموسيقية...

في حزيران 2013، كانت لنا زيارة الى منزل الفنان فؤاد الذي رحل قبل أيام. وكان ذلك في إطار إعدادنا رسالة الدكتوراه حول المصطلحات الموسيقية باللغة العربية. الى جانب كونه ممثلاً ومؤلفاً موسيقياً كان عواد منكباً على تأليف الكتب الموسيقية المنهجية منذ كان طالباً. وقت زيارتنا، كان المرض بدأ ينهك جسده، ولكن ليس شغفه بالموسيقى ورغبته في الاستمرار بالعمل على تطوير المناهج التعليمية التي ما انفكّ عن إصدارها والدفاع عنها.





من جملة الكتب التي استندنا إليها من أجل إنجاز أطروحتنا، شكّل “نظريات الموسيقى الغربية والعربية المشرقية” الذي أصدره الباحث والموسيقي العام 2011 وثيقة مهمة. لم نكن مهتمين في ذلك الوقت بمضمون الكتاب بقدر ما لفتنا العمل الدقيق والجدي والتحليلي المنطقي الذي اعتمده عواد في خياره مصطلحات الموسيقى الغربية باللغة العربية.

في الـ28 من العمر، دخل المعهد العالي للموسيقى وتخرّج منه بشهادتين في الغناء العربي وفي العود. منذ كان لا يزال تلميذاً، ولدت لديه الرغبة في كتابة المناهج. خلال لقائنا، أتى على ذكر أول تجاربه التعليمية: “كان لدي تلميذان في البداية، أحدهما كان في الـ55 من العمر والآخر في الـ70. وفي الوقت الذي تخرجت فيه، كنت أعددت أول كتاب منهجي. وكان الأب يوسف الخوري مدير المعهد آنذاك، فطلب إليّ تأليف المزيد لأن الطلاب بحاجة إليها. تشجعت وكتبت منهجاً للعود”. وعندما سألناه إن كان الكتاب يستخدم كانت الاجابة الآتية: “لا يهمني. سيأتي وقت لذلك. كتابي ليس مختصراً ولا يطول الكلام فيه كذلك. أردت أن يستفيد منذ التلميذ مئة في المئة”.

أخذنا الحديث الى محطات مختلفة من مسيرته الموسيقية الطويلة. فلا ينسى عواد عدد الفنانين الذين تخرجوا من صفوفه وباتوا أسماءً لامعة اليوم في المجال الموسيقي، مثل شربل روحانا الذي أصبح بدوره مؤلف مناهج عزف على العود، وأندريه الحاج، وكذلك ماجدة الرومي وصولاً الى نانسي عجرم التي كانت لا تزال تزور المعلم بين الحين والآخر لتلقي الدروس.

مقابل هذه الوفرة والسهولة في الكتابة وفي تأليف المناهج، واجه عواد صعوبات في جعل أكثر الاكاديميين تمسكاً بتقليدية التعليم الموسيقى العربية يتقبلون أفكاره ومناهجه. عن ضرورة تدوين تلك الموسيقى، قال: “ جميع الفرق الاوركسترالية في العالم العربي تعزف وفق مدوّنة. ولا يستطيع المرء أن يسجّل في الاستديو الآن من دون مدوّنة موسيقية، والا سيكون الامر مكلفاً الى حد كبير. عبد الوهاب كان يتعذّب كثيراً عندما يدخل للتسجيل. كان يمكث في الاستديو طوال النهار ليتوصل الى نتيجة مرضية في غياب المدونة. ما زال هناك عدد من الدكاترة يعتبرون ان الموسيقى العربية ارتجالية! كيف نسجل أغنية ارتجالاً؟”.

كان عواد قد انتهى قبل مدة من العمل على كتاب في أصول الغناء الشرقي، الا أنه كان ولا يزال قيد الطباعة: “شرحت في البداية عن الصوت وتطرقت الى ما يضرّه وكيف على التلميذ أن يعتني به. هناك إرشادات مهمة لكي لا يفقد الانسان صوته. في نظري من الضروري أن يكون هذا الكتاب في المعهد الموسيقي. هو منوَّط بدقة”. واضاف من جهة أخرى: “نوّطت في الكتاب أغنيات لعبد الوهاب مثلما غناها تماماً. قمت حتى بتنويط مواويل أغنيات وديع الصافي. وهذا أمر صعب. عندما كنت في المعهد الموسيقي كان لدي تلاميذ أقوياء جداً، مثل لبيبة توما، التي يذكرنا صوتها بفيروز. في الغناء الشرقي هناك صيغ صعبة جداً وخاصة. عندما تعلم الطلاب، مهما كانت ذاكرتك قوية، فأنت عرضة للنسيان. يضمّ الكتاب 80 عملاً من أصعب الاعمال الشرقية. ومن يتمكن من أداء نصفها، يمكنه أن يصبح مطرباً”.

عندما سألناه عن دور مجمع الموسيقى العربية في القاهرة في تنظيم شؤون الموسيقى العربية ومصطلحاتها التي تعاني فوضى كبيرة، كان رده قاسياً: “ما أعرفه أن مجمع الموسيقى العربية يعقد اجتماعات بين وقت وآخر، وإذا أحب أحدهم أن يظهر أهميته، يتحدث بموضوع ما بلا أهمية... أشك في أن يتمكن من التوصل الى أي شيء. سبق وأكدت أنه منذ مؤتمر القاهرة العام 1932، لا شيء تغيّر. أضحت الموسيقى العربية متحفاً. كل شيء يتطور، لذا على النظريات أن تتطور أيضاً. ولكن اعتبروا أنني أريد أن أغرّب الموسيقى الشرقية!”