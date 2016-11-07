بطولة لبنان في كرة القدم : الاخاء الأهلي عاليه يسقط النبي شيت

سقط النجمة في فخ التعادل وضيفه طرابلس الرياضي 1-1 على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت أمام زهاء خمسة آلاف متفرج في ختام المرحلة السابعة من بطولة الدوري اللبناني.

ولم يتمكن فريق المدرب جمال الحاج متابعة انتصاراته على الرغم من دخوله اللقاء ساعياً الى التفوق لكنه اصطدم بأداء دفاعي متوازن من «سفير الشمال» فضلاً عن البطء في الأداء النجماوي بشكل عام.

وكانت الفرصة الأولى لهداف النجمة أكرم المغربي الذي حول كرة برأسه ارتدت من القائم الأيمن لمرمى حارس طرابلس نزيه أسعد (13)، واعتمد الفريق الشمالي على المرتدات بقيادة محرك الفريق ابو بكر المل وتمكن من افتتاح التسجيل عبر الغاني دافيد اوبوكو بعدما حضر الكرة لنفسه وسددها من مشارف منطقة الجزاء الى يمين الحارس النبيذي أحمد تكتوك (27).

وارتفع مستوى النجمة في الشوط الثاني سعياً وراء التعادل إذ فرض الفريق سيطرته على المجريات بوجود القائد عباس عطوي والسوري عبد الرزاق الحسين في الوسط وحسن المحمد وأكرم المغربي والغاني نيكولاس كوفي الهجوم، في حين اعتمد الفريق الشمالي على المرتدات السريعة التي شكلت خطرا على مرمى تكتوك.

وسدد المحمد كرة قوية صدها الحارس نزيه اسعد وحولها الى ركنية (56)، وكاد اوبوكو ان يضيف الهدف الثاني لطرابلس عندما انفرد بالحارس تكتوك وسدد كرة ضعيفة أمسكها الأخير (61).

وفي الدقيقة 79 أدرك السوري عبد الرزاق الحسين التعادل بعدما استلم تمريرة من محمد شمص وهيأ الكرة لنفسه وسددها قوية الى يسار الحارس نزيه أسعد.

وأسقط الأخاء الأهلي عاليه مضيفه النبي شيت 2-0 على ملعب بلدة النبي شيت بالبقاع.

وبعد شوط اول سلبي الأداء والنتيجة، دانت الأفضلية للفريق الجبلي بقيادة مدربه الفلسطيني اسماعيل قرطام في الشوط الثاني، وفي الدقيقة 55 افتتح الأخاء التسجيل عبر البرتغالي ايليو مارتينيز الذي سدد كرة قوية مرت تحت الحارس حسن حسين اثر عرضية من سعيد عواضة، وفي الدقيقة 90 أضاف عواضة المنفرد الإصابة الثانية من تسديدة زاحفة على يمين الحارس اثر بينية من ايليو.

وهنا ترتيب فرق الصدارة:

1- الانصار 14 نقطة من 7 مباريات

2- العهد 13 نقطة من 6 مباريات

3- الصفاء 13 من 7

4- السلام زغرتا 13 من 7

5- النبي شيت 10 من 6