افتتاح قاعة لاتحاد الكيك بوكسينغ في مدينة كميل شمعون

إفتتح الاتحاد اللبناني لرياضات الكيك بوكسينغ قاعته الخاصة داخل حرم مدينة كميل شمعون الرياضية في حفل أقيم مساء الاربعاء بحضور حشد كبير من الرسميين والإداريين والرياضيين. وتقدم الحضور المدير العام لوزارة الشباب والرياضة زيد خيامي ممثلاً وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب حناوي، ورئيس مجلس إدارة مدينة كميل شمعون الرياضية رياض الشيخة، ورئيس اللجنة الأولمبية جان همام، والأمين العام للجنة العميد المتقاعد حسان رستم، والعميد فؤاد خوري ممثلا المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصوص، والعقيد هادي ابو شقيرا ممثلا المدير العام لأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والعقيد فادي الكبي ممثلا العميد الركن جورج الهد قائد المركز العالي للرياضة العسكرية، ورئيس مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة محمد عويدات، وشيخ الرياضة في لبنان فؤاد رستم، ورئيس الاتحادين العربي والدولي لرياضة قوة الرمي وليد قصاص، ورئيس الاتحاد العربي للرياضات التقليدية الشعبية مارون خليل، والعقيد عصام طقوش نائب رئيس فريق الفنون القتالية في قوى الأمن الداخلي، والعميد المتقاعد طلال اللادقي، وعضو المجلس البلدي لمدينة بيروت مغير سنجابي، وامين سر اتحاد الكاراتيه عبد الله الصالح، وامين سر إتحاد الووشو بسام نهرا، ورؤساء وأمناء سر الإندية الاتحادية وممثلي الصحافة وحشد كبير من الأهالي.

إفتتح الحفل بالنشيد الوطني ثم كلمة عريف الحفل تلاه كلمة المدير العام لوزارة الشباب والرياضة الذي هنأ الإتحاد بالقاعة الجديدة وبالنتائج التي أحرزها ابطاله في بطولة العالم في أميركا، متمنيا له المزيد من النجاح وآملاً أن يصبح لكل إتحاد رياضي قاعته الخاصة، ومتمنياً أن يتمكن الوزير الجديد للشباب والرياضة من رفع شأن الرياضة اللبنانية والتقدم بها.

ثم كلمة رئيس الاتحاد عبد الرحمن الريس الذي قال أن هذه المناسبة مزدوجة الأولى بمناسبة تحقيق الحلم بافتتاح قاعة خاصة بالإتحاد والثانية تكريم أبطال الإتحاد الذين أحرزوا النتائج الجيدة في بطولة العالم التي اقيمت نهاية شهر أيلول الفائت في أورلاندو في ولاية فلوريدا الأميركية وكانت حصيلتها 52 ميدالية للبنان الذي حل في المركز الرابع. وشكر الريس رئيس مجلس ادارة المدينة الرياضة رياض الشيخة الذي قدم للاتحاد منذ عدة سنوات مكتباً وقاعة للإجتماعات وساهم في تحقيق هذا الحلم حين سمح للإتحاد ببناء هذا القاعة الخاصة لإقامة البطولات ودورات التدريب ولتدريب المنتخبات. وتمنى على خيامي وهمام مساعدة الإتحاد لتجهيز القائمة بكل ما هو مطلوب. ثم تقدم بالشكر الخاص لأمين سر الاتحاد محمد خليل زهره الذي عمل جاهداً وعلى مدى شهرين مع العمال والمهندسين لتمكين الاتحاد من فتح قاعاته في الوقت المحدد وقدم له درعاً تقديرا لعمله وشكر جميع أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد لمساهمتهم في إنشاء القاعة كل حسب قدرته. كذلك، شكر المدربين والأبطال على النتائج الجيدة التي أحرزوها وشكر بشكل خاص الأهالي الذين يدعمون مسيرة الإتحاد دائماً.

ثم قدم مع كبار المسؤولين دروعاً تكريمية للرئيس السابق للإتحاد كمال نجار والرئيس السابق وليد قصاص وللأمين العام السابق قاسم النونو ولعضو الهيئة الإدارية السابق حسان غضبان. كذلك جرى تقديم دروع تقديرية لمدربي المنتخب محمد ناصر مبيض، وفادي ابي نادر، وحسن خير الدين، وعلاء بورسلان، وحسام بزال، وفادي بوزكي. وبعدها تم توزيع دروع خاصة بالمناسبة بين الأبطال الذين أحرزوا الميداليات في بطولة العالم.

وقبل إنتهاء الحفل أقيمت مباراتان على كأس الأتحاد؛ الأولى في اسلوب السيمي كونتاكت بين بطلي العالم محمد سعيد منيمنة ومارون عبود إنتهت بفوز الاول، والثانية في اسلوب الفل كونتاكت بين بطل العالم أمير بورسلان والبطل مجد رحمون إنتهت بفوز الاول. ثم كان كوكتيل.