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Shopping سامي الجميل وزوجته

Shopping سامي الجميل وزوجته
Shopping سامي الجميل وزوجته
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  • الاثنين 7 نوفمبر 2016 13:26
يبدو أن الحياة الزوجية جعلت من النائب سامي الجميل يتواجد في اماكن لم يعتد المواطن على رؤيته فيها. فقد التقطت عدسة كاميرا أحد المواطنين الجميل يتبضع هو وزوجته من إحدى السوبرماركات الكبرى في بيروت.
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