Shopping سامي الجميل وزوجته

يبدو أن الحياة الزوجية جعلت من النائب سامي الجميل يتواجد في اماكن لم يعتد المواطن على رؤيته فيها. فقد التقطت عدسة كاميرا أحد المواطنين الجميل يتبضع هو وزوجته من إحدى السوبرماركات الكبرى في بيروت.