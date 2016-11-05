الشك ما زال يخيّم على جائزة المانيا الكبرى

ما زال الشكّ يخيّم على إمكانية قيام جائزة المانيا الكبرى في الموسم المقبل حيث ان رئيس الفورمولا 1 برني إكليستون ما زال يُصر على أنه لم يتم التوصل الى إتفاق الى الآن. وقال إكليستون الى F1.com: "حتى الآن لم نتوصل الى إتفاق مع مروّجي السباق. بكل بساطة هم لا يقدرون على دفع المبلغ المالي المتوجّب عليهم بالرغم من أن هذا المبلغ قد تم تخفيضه جدًا."