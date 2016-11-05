تصفح جريدة البلد
الخميس 22 كانون الأول 2016
لبنان
12
°C
19
°C
رياضة محلية
رياضة عربية
رياضة عالمية
سيارات
لوحة القيادة
الرئيسية
رياضة
رياضة عالمية
الشك ما زال يخيّم على جائزة المانيا الكبرى
الشك ما زال يخيّم على جائزة المانيا الكبرى
الشك ما زال يخيّم على جائزة المانيا الكبرى
تعليق
هل أنت متأكد أنك تريد حفظ هذا الخبر؟
نعم
لا
السبت 5 نوفمبر 2016 10:37
ما زال الشكّ يخيّم على إمكانية قيام جائزة المانيا الكبرى في الموسم المقبل حيث ان رئيس الفورمولا 1 برني إكليستون ما زال يُصر على أنه لم يتم التوصل الى إتفاق الى الآن. وقال إكليستون الى F1.com: "حتى الآن لم نتوصل الى إتفاق مع مروّجي السباق. بكل بساطة هم لا يقدرون على دفع المبلغ المالي المتوجّب عليهم بالرغم من أن هذا المبلغ قد تم تخفيضه جدًا."
الاسم
البريد الإلكتروني *
التعليق
كلمة التحقق
5 + 2 =
يحتفظ موقع البلد لنفسه بحق الامتناع عن نشر التعليقات التي تحتوي على شتائم أو غيرها من الآراء الخارجة عن حدود اللياقة. إنّ الآراء المنشورة كافّة تعبّر عن رأي المرسل ولا تمثّل آراء موقع البلد أو العاملين فيه. يرجى الإلتزام بـ ٢٠٠ كلمة لتجنب إصدار رد غير كامل.
حكم قضائي بحق السيدة فيروز... إلزامها بدفع مليون دولار
الاثنين 19 كانون الأول 2016
الجيش تسلم طائرة أميركية سيسنا مزودة بصواريخ
الاثنين 19 كانون الأول 2016
أخبار
أخبار البلد
أخبار عربية
أخبار دولية
ملفات
أنا مع التمديد
متفرقات
فنون البلد
مشاهير
صحة وجمال
غرائب وعجائب
موضة و أزياء
ديكور
فنون الطهو
مهرجانات
اقتصاد
أخبار اقتصادية
شركات
تكنولوجيا
مال و أعمال
رياضة
رياضة محلية
رياضة عربية
رياضة عالمية
سيارات
Photos/Videos
Photos
Videos
Layalina
Arabsturbo
إعلانات
مبوب
وفيات
إعلانات رسمية
معلنين
اتصل بنا
|
عن البلد
|
شروط الإستخدام
جميع حقوق الطبع محفوظة © 2011