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الشك ما زال يخيّم على جائزة المانيا الكبرى

الشك ما زال يخيّم على جائزة المانيا الكبرى
الشك ما زال يخيّم على جائزة المانيا الكبرى
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  • السبت 5 نوفمبر 2016 10:37
ما زال الشكّ يخيّم على إمكانية قيام جائزة المانيا الكبرى في الموسم المقبل حيث ان رئيس الفورمولا 1 برني إكليستون ما زال يُصر على أنه لم يتم التوصل الى إتفاق الى الآن. وقال إكليستون الى F1.com: "حتى الآن لم نتوصل الى إتفاق مع مروّجي السباق. بكل بساطة هم لا يقدرون على دفع المبلغ المالي المتوجّب عليهم بالرغم من أن هذا المبلغ قد تم تخفيضه جدًا."
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