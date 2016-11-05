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اليكس فيدال: الجميع يبحث عن مخرج

اليكس فيدال: الجميع يبحث عن مخرج
اليكس فيدال: الجميع يبحث عن مخرج
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  • السبت 5 نوفمبر 2016 10:36
اشار لاعب نادي برشلونة اليكس فيدال alex vidal الى ان الجميع يبحث عن مخرج من النادي الكتالوني، لافتاً الى ان وكيل اعماله بدأ بالبحث له عن فريق بديل قادر على رافع راتبه الذي يحصل عليه في الفريق الكتالوني. واضاف فيدال ان الامور ليست سهلة كثيراً خاصة وان الانتقال سيكون خلال فترة الانتقات الشتوية.
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