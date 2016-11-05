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بيليرين: لو اردت اللعب مع برشلونة لبقيت هناك

بيليرين: لو اردت اللعب مع برشلونة لبقيت هناك
بيليرين: لو اردت اللعب مع برشلونة لبقيت هناك
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  • السبت 5 نوفمبر 2016 10:34
اشار لاعب نادي ارسنال هيكتور بيليرين Bellerín الى انه لو اراد اللعب مع برشلونة لكن بقي مع الفريق الكتالوني خلال الفترة السابقة، وفي وقت يستعد بيليرين الى تجديد عقده مع الفريق الانكليزي خلال اسبوع او اسبوعين لخمس مواسم قادمة. واضاف بيليرين انه كان سعيداً عندما عرض عليه ارسنال الانتقال الى صفوفه وقرر الانتقال الى لندن ، مؤكداً انه لا ينظر الى الخلف وهو يرغب بمساعدة ارسنال خلال الفترة القادمة.
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