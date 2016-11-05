أخبار مش للنشر

حضور قياسي

شهدت انتخابات الاتحاد اللبناني للتنس حضوراً قياسياً للنوادي، إذ بلغ عدد النوادي الحاضرة 20 نادياً من اصل 22 يحق لها التصويت، علماً ان اللائحة التي ترأسها اوليفر فيصل فازت بالتزكية، ما يعني ثقة كبيرة بالاتحاد الجديد ورئيسه.



ندم وهروب

يقول احد لاعبي النادي الرازح تحت ديون كبيرة انه نادم على تجديد عقده مع النادي، خصوصاً بعدما استحق اول راتب في الموسم الجديد، وبعدما بدأ مسلسل المطالبة بالحقوق، كما مسلسل هروب المسؤولين عن النادي وعدم الرد على اتصالات اللاعبين!



"هوبرة"

وصف احد إداريي الاتحاد اللبناني لكرة السلة ما روّج له بعض "المبتدئين" في مهنة الإعلام الرياضي من عودة الحظر على الاتحاد اللبناني للعبة بسبب قضية إدارية وقرار للجنة الطعون بالقول ان الاتحاد لم يصدر اي قرار خطي في الموضوع، اي ان من اخبر هؤلاء "المبتدئين" لم يكن هدفه إصلاح الوضع بل "الهوبرة"!



مجازر التحكيم!

بلغت الاخطاء التحكيمية في المرحلة السادسة من بطولة كرة القدم تسعة أخطاء فادحة وذلك حسب بيان لجنة الحكام (ما عدا اخطاء كثيرة غيرها لم تعترف بها)!.

ست مباريات انتهت بمجازر تحكيمية: ضربتا جزاء غير صحيحتين تم احتسابهما و7 ضربات جزاء صحيحة لم تحتسب!. كل هذه الاخطاء بدلت في النتائج فهل سيوجه رئيس اللجنة الشكر للحكام على ادائهم كالعادة... أو سيعاقب المخطئين؟!



نقاط العهد

إعترفت لجنة الحكام ان حكم لقاء النبي شيت مع العهد الذي انتهى بالتعادل السلبي حرم المتصدر ضربة جزاء صحيحة، وبذلك يكون الحكم افقده نقطتين يستحقهما.

والسؤال المهم هو: "ماذا لو خسر العهد البطولة بفارق نقطة أو نقطتين كما حصل معه في الموسم الماضي حين فرض عليه خطأ الحكم التعادل مع النجمة فخسر الدوري بفارق نقطتين، ومن يعوض عليه تعبه الفني والمالي وجهود لاعبيه؟