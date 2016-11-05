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تقنية ذكية لاستئصال أورام العمود الفقري
تقنية ذكية لاستئصال أورام العمود الفقري
تقنية ذكية لاستئصال أورام العمود الفقري
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السبت 5 نوفمبر 2016 07:05
واحد من أخطر الأورام التي تصيب الجسم هي تلك التي تظهر في فقرات العمود الفقري. فهذه الأورام قد تسبب شللا أو أمراضا أخرى. ولتحسين فرص العلاج، بدأ الجراحون في اتباع تقنية ذكية لاستئصال الورم قد تغني عن الجراحة.
واحد من أصعب الأورام السرطانية من حيث الموقع هو الورم السرطاني في العمود الفقري، وغالبا ما يصيب إحدى الفقرات. سرطان العمود الفقري يمكنه أن يسبب مشاكل كثيرة في حال تواجده قرب الأعصاب الخارجية للقفص الصدري أو أن يكون قرب الحبل الشوكي، والذي قد يتسبب بإصابة المريض بالشلل النصفي، أو في حالات أخرى قد يؤدي إلى تحطم الفقرة نفسها.
وبدلا من إجراء عملية جراحية لاستئصال الورم يعالج الجراحون المريض بطريقة غير تقليدية. إذ يدخل الجراح إبرة رفيعة في دخل الورم، ويحقن فيها غاز الاورغون الخامل. وتكون الإبرة مغلقة من الأسفل كي لا يتسرب الغاز إلى الجسم. وحين يتسرب الغاز إلى وسط الورم تهبط درجة الحرارة هناك إلى 160 مئوية تحت الصفر، عندها تتشكل كرة ثلجية داخل الورم لمدة ثماني دقائق. بعدها يضخ غاز الهليوم لتعود درجة حرارة الورم إلى طبيعته. تعاد العملية عدة مرات فيموت نسيج الورم ويمتصه الجسم تدريجيا خلال شهر أو شهرين. أما بالنسبة للمنطقة التي يتركها الورم فارغة داخل الفقرة فيدعمها الأطباء بمواد إسمنتية كي لا تنهار الفقرة.
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