توقّعات الأبراج

توقّعات الأبراج



من السبت 5 تشرين الثاني الى الجمعة 11 تشرين الثاني 2016



برج الحمل

تكون مشحوناً بطاقة من الحيويّة وتُثير بين زملائك نشاطاً ملحوظاً. تكون في عطشٍ إلى مُعاودة إستكمال المشاريع والمهمّات المهنية مهما كانت شائكة. إذا نظمت حولك فريق عمل، تكون مُنتجاً أكثر، وكما في أجواء العمل كذلك في علاقتك العاطفية، تكون ديناميكياً، مرحاً وراغباً في الجديد والفرح والخروج وإغراق الشريك في بحر من الحب. أعطِ وقتاً للهو والمرح حتى ترتاح من متاعب ضغط العمل.



برج الثور

قد يُعاكس بعض أعدائك مشاريع خاصة بك. حاوِلْ أن تُكمل وكأن شيئاً لم يكن لأن إصرارك ومثابرتك هما الأهمّ. على رغم هذا، إن كان صعباً تَجنُّب الخلافات في العمل، فمن المؤكّد أنه يمكن تطويق هذه الخلافات عبر إيجاد حلول لها بهدوء. قد تتأثّر حياتك العاطفية بهمومك المهنيّة، كما يُمكن للغيرة والحسد إثارة أوضاع مأسوية : إنفصال ، طلاق ... على صعيد الصحة، لا شيء خطر يُذكر، لكن الرياضة تبقى الوسيلة الأفضل للصحة خصوصاً لتبديد القلق والغضب والإكتئاب.



برج الجوزاء

البعض سَيُعانون من عقدة نقص لأنهم فشلوا. هذا الشعور غير مُبرَّر لأن الجميع عُرضة للفشل المهني! إذن إرفع رأسك وتَذكَّر تجربتك الغنيّة وحّضِّر لمستقبل أفضل! عليك أن تحذر بشكل خاص الاشخاص الثرثارين، وأن تحرص على التنظيم والهدوء في مشاعرك وحياتك العاطفية، وألا تتّخذ أي قرار مصيري وأنت في حالٍ عصبيّة متوتّرة. فرص هامة لفتيات العشرية الأولى والثالثة.



برج السرطان

تميل بقوة إلى إكتساب المزيد من الخبرات والمعلومات. المرحلة مناسبة لعقد علاقات مع أشخاص أجانب وللدراسات العليا (فلسفة ، دين ...) ، للإنخراط في مهمة تجارية أو ثقافية على علاقة بالخارج ( سفارة ، إستيراد ، تصدير...) ، للمباشرة بدراسة لغات أجنبية أو مراسلات عالمية. عاطفياً، أنت تتميّز هذا الأسبوع بالإتزان والتفكير المنطقي والسليم وهذا سيوصلك إلى علاقات عاطفية واضحة ومرتاحة.



برج الأسد

مهما كانت مشاريعك ، لديك حظوظ لتقودها الى النجاح . إلاّ أن تأثيرات كوكبية إيجابية تَحكُم مجالك المهني هذا الأسبوع . ألم َننصحك بالصبر. عاطفياً، أفراح ورضى كبير عن علاقتك العاطفية. إحتمال زواج سعيد للذين قرّروا الدخول في القفص الذهبي ، ويكون الشريك سخيّاً وذا موقع إجتماعي مُشرِّف لبعض المواليد في المجتمع. المرأة الأسد تنجح هذا الأسبوع في إدارة أعمالها.



برج العذراء

لن تكون راضياً عن نتائج عملك حتى الآن . لا تَدَعْ اليأس يَطرُق بابك ، وثابِرْ بعزم وإصرار على ما بدأت به. هذه المرحلة الصعبة، لن تدوم كثيراً. إصبرْ ولا تَكُن متشائماً إزاء ما تَحقَّق. مالياً، عليك بالحذر في مصاريفك لئلاّ تندم لاحقاً. عاطفياً، تشعر بالإهمال وعدم التفهُّم من الشريك. لا تَكُن مُخطئاً كثيراً، فربما أنت أيضاً أهملت واجباتك معه ولم تُحِطه بالعاطفة والرعاية منذ فترة طويلة. فما رأيك بالبادرة الطيّبة القادرة على إشعال نار الحبّ من جديد؟



برج الميزان

المواليد النشيطون يرون أن شجاعتهم وعملهم قوبلا بترقيات أو بمبالغ مالية مُهمّة أو بهدايا تقديرية ثمينة . فرص عمل جديدة لمن يطلب الوظيفة. صحيّاً، يُخشى التعرّض لمشاكل في الجهاز الهضمي. بعض المواليد يشعر بالتوتّر نتيجة الإرتباك في العمل. عاطفياً، إن لم تتصرّف بسرعة ستكون فريسة لأفكار غير جيّدة. في 5 تقضي ويك-أند ممتع مع العائلة أو الأصحاب.



برج العقرب

سَيُفاجأ رؤساؤك بنوعية عملك وطاقاتك الممتازة اللافتة. ستدرس تفصيل وضعك وترى أن بعض النقاط غامضة فتنصرف الى معالجتها حتى تتمكّن من السيطرة على الموقف تماماً. إن كنت على علاقة عاطفية فالحنان والإتفاق التام عنوانا المرحلة . لن يهتمّ العازبون للإستقرار العاطفي طالما صداقاتهم كثيرة. ينمو هذا الأسبوع ميلك للضيافة والإعداد لحفلات الغداء والعشاء في منزلك.



برج القوس

تُعلِم رؤساءك بانطباعاتك المختلفة عن أجواء العمل. تُراقِبْ بانتباه إستثماراتك وتوظيفاتك وتشعر أنها في المكان المناسب. لا تَكُن مستعجلاً ومتهوّراً لئلا تُخربط كل ما حقّقته مهنياً. كُنْ هادئاً لتعتاد التغييرات والتجديدات التي تطرأ. الوقت ملائم جداً لإتباع طريقة تصرُّف جديدة ولوقاية صحتك. 5 و6 و7 من الشهر مناسبة لجمع أصدقائك حولك. لمواليد العشرية الأولى، إنتظرْ مفاجآت سارة يُخّبئها لك المقرّبون.



برج الجدي

يجب إحترام بعض الإستحقاقات المهنية إنْ كنت تريد إتمام مشاريعك بنجاح . مزيد من الجهود تبذلها لتكون بمستوى إلتزاماتك. أنت على عتبة مهمّة في حياتك المهنية والضغط عليك سيكبر أكثر. جو الثقة مع الشريك سَيُهدئ من حزنك وهمّك ، وتشعر بنزعة كبيرة الى الإنفتاح. في 5 من الشهر تتلقّى دعوات الى سهرات كثيرة، فلا تُلبِّ إلا التي تُريحك.



برج الدلو

أنتَ في عزّ النشاط والإقدام والحيويّة ويمكنك الإنطلاق كليّاً الى تنظيم مشاريعك الجديدة . تضطلع بمسؤوليات جديدة بكل إنضباط وتماسُك. تتعزّز ثقتك بنفسك بفعل دعم شركائك. تكون الدعوات غزيرة عليك ولن تترك فرصة واحدة تمرّ من غير أن تمرح وتتسلّى. تكون متمتّعاً بروح الفكاهة وتكون لامعاً في المجتمع. لمواليد العشرية الثالثة، إنتبهوا من التسرّع في القرارات والتنفيذ حتى لا ترتكب أخطاء تندم عليها لاحقاً.



برج الحوت

تغييرات محتملة في فريق عملك لأن بعض أفراده لم يَعُدْ منتجاً. إيداعاتك المالية وعقودك المالية سَتُثمر هذا الأسبوع. إتّكل دائماً على حدسك وعلى تقيّدك بالتفاصيل فهي الكفيلة بمنع وقوعك في الخطأ. للعاشقين، مشاريع جديدة طويلة الأجل. للعازبين الوحيدين، تكون أكثر جاذبيّة وتكون فرص اللقاءات والتعارف غير قليلة. عليك أن تعرف ماذا تريد. لا تبتعد عن عائلتك فالسهرات مع الغرباء قد لا تكون دائماً مناسبة لك.



شخصية وحظ المولود بين 5 و 11 تشرين الثاني

* المولود بين 5 و 11 تشرين الثاني الذي ينتمي أصلاً إلى برج العقرب يتأثّر بكوكب المريخ Mars الذي يُعطيه القوة والنشاط والرجولة والروح الطليعيّة والإندفاع والثقة. هو إنساني ويُساعد الناس وينظر في القضايا الإنسانية وقد يمتهن مهنة مثل الطب أو المحاماة.

ـ أسعد أيامه: يوم الثلاثاء (يوم المريخ).

ـ أسعد ألوانه: اللون الأحمر.

ـ أسعد أرقامه: الرقم 9 وتتغيّر حياته كل 9 سنوات .

ـ أسعد أحجاره الكريمة: حجر عين الهرّ.

ـ أسعد زواج له: ما كان من مواليد أبراج السرطان والحوت في الدرجة الأولى ومواليد أبراج الثور والعذراء والجدي في الدرجة الثانية.