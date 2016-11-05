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La Mode A Beyrouth يختتم فعالياته بنجاح باهر
La Mode A Beyrouth يختتم فعالياته بنجاح باهر
La Mode A Beyrouth يختتم فعالياته بنجاح باهر
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السبت 5 نوفمبر 2016 07:00
اختتمت فعاليات أسبوع الموضة في بيروت "La Mode A Beyrouth" من تنظيم شركة L.I.P.S (الشركة اللبنانية والعالمية للإنتاج والخدمات ش.م.م.) بالنسخة الثالثة، بالاحتفال الضخم Les Personnages في ميوزك هول - واجهة بيروت البحرية، برعاية سامسونغ وبحضور حشد فني وإعلامي كثيف، إضافة إلى وجوه من عالم الموضة والأزياء والتصميم في لبنان والعالم العربي. وتضمن الاحتفال تكريمًا لمصممي الأزياء الذين شاركوا في الحدث الذي استمر على مدار أسبوع كامل.
حضر أسبوع الموضة الطويل أكثر من 12000 شخص، وكان الحدث الحصري الذي أُقيم في Forum De Beyrouth للمدعوين فقط. وقد نالت النسخة الثالثة من الحدث الاعجاب والدعم من الحضور ووسائل الإعلام كونها حدث الموضة الرئيسي في بيروت. وقد لقيت قبولا من أفضل مصممي الأزياء في لبنان والعلامات التجارية، كما التشجيع الرسمي من وزارتي السياحة والثقافة.
وعلّق جوني فضل الله، الرئيس التنفيذي لشركة L.I.P.S Management ومؤسس La Mode A Beyrouth في كلمته الختامية قائلاً: "لطالما كانت بيروت العاصمة الرائدة في عالم الأزياء والموضة، ومع كل نجاح نؤكد دور La Mode A Beyrouth الريادي في إعطاء صورة إيجابية عن لبنان".
أضاف: "ضخامة La Mode A Beyrouth تؤكد نجاحه، والدليل على ذلك الدعم الذي تلقّيناه من مجتمع الأزياء بما في ذلك المصممون، والمدونون، ووسائل الإعلام، وغيرهم الكثير. كما ننوّه بجهود شركائنا رواة للعلاقات العامة (RPR) الذين أضافوا إلى نجاح الحدث".
شارك في الحدث حسب ترتيب عروضهم كل من INGIE PARIS، فؤاد سركيس، منال عجاج، ريم كشمر، علي يونس، TED BAKER، بودي ديب، هادي كترا، حنا توما وعبد محفوظ. كما تم تنظيم مسابقة للمصممين الشباب ضمن فعاليات أسبوع الموضة تم خلالها تتويج المصمم المتميز Nazem Orra رابحاً، بوجود لجنة تحكيم برئاسة المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران.
وتميّزت نسخة هذا العام بضخامة الحدث، حيث خصصت LIPS مساحة 8000 متر مربع لفعاليات المناسبة كما قامت مجموعة كلير دمعة باستقدام وسائل اعلام اجنبية بالاضافة الى كبار مكاتب التسويق المختصة بعالم الموضة (Buying Offices)، إضافة إلى خدمات العلاقات العامة والتواصل الاجتماعي المرموقة التي قدمتها The Agenda Beirut.
حظي La Mode A Beyrouth برعاية عدد كبير من الشركات التي ساهمت في دعم حدث الموسم كما واكب ذلك دعم عدّة شركاء إعلاميين.
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