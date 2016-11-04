المؤتمر الطبي لسباق ماراثون: إرشادات إحترازية وتدابير لسلامة العدائين المشاركين

عقدت جمعية بيروت ماراثون المؤتمر الطبّي السنوي الهادف لتقديم الإرشادات الإحترازية وتدابير السلامة للمشاركين في سباق بلوم بيروت ماراثون الذي يقام الأحد 13 تشرين الثاني الحالي وقد حضرته رئيسة جمعية بيروت ماراثون السيدة مي الخليل ونائب رئيس الجمعية العميد المتقاعد حسان رستم إلى جانب المنضوين في البرنامج التدريبي " بيروت – 542 " وشارك فيه عدد من الأطباء ذوي إختصاصات مختلفة تتصل بالتحضير البدني والغذائي للعدّائين والعدّاءات .

المؤتمر الذي عقد في نادي اليخوت بمنطقة زيتونا بيه أستهل بكلمة لرئيس اللجنة الطبية للسباق الإخصائي في العلاج الفيزيائي جهاد حدّاد شكر وقدّر فيها للمشاركين إهتمامهم وأكّد ضرورة وجود ثقافة رياضية لدى العدّائين خصوصاً في المجال الطبّي ما يوفّر لهم شبكة أمان .

بعده كلمة الإخصّائية في مجال التغذية لما مطر التي أوضحت أهمية الجانب الغذائي في عملية الإعداد والتحضير لمشاركة مثالية وقدّمت مجموعة نصائح وماهية الأطعمة الواجب تناولها قبيل السباق بما يوفّر الحاجيات لأجسامهم مع ضرورة التوازن بوجبات الطعام وركّزت على مادتي اللبن والموز .

ثم تحدث طبيب العظام الدكتور رشيد رحمة عن إصابات العدّائين ما قبل السباق خلال التمارين ويوم السباق وكيفية تحاشيها مشدداً على مجموعة من النصائح . كما تحدثت الدكتورة منى عثمان رئيسة جمعية تشامبس فان التي شدّدت على وجوب وضرورة إجراء فحوصات القلب لكل العدّائين لتبيان أي مخاطر قد تحصل من خلال الإجهاد البدني خلال السباق وفي أي لعبة رياضية .

وألقت رئيسة جمعية بيروت ماراثون السيدة مي الخليل كلمة شكرت فيها للأطباء والإخصّائيين ما يقدّمونه من معلومات قيّمة وإرشادات ونصائح تعتبر على درجة عالية من الأهمية والتي تساعد العدّائين لتكون مشاركتهم فاعلة وآمنة ونوّهت بجهود المدرّبين في البرنامج التدريبي وهم : علي قضامي , كريم رمضان شكري نخّول , جهاد برجي , شربل نصر , هوري سفيان , جهاد شعيب , مصطفى أحمد , جورج عماد ووليد قباني . وأشادت بإرادة العدّائين والعدّاءات ضمن البرنامج التدريبي والذي بلغ عددهم هذا العام 300 من الجنسين ومن أعمار مختلفة حيث من المقرّر أن يشارك من بينهم 155 عدّاء وعدّاءة في سباق الماراثون لمسافة 195 . 42 كلم .

وكان جرى حوار طرحت فيه عدة أسئلة من جانب العدّائين والعدّاءات أجاب عنها الأطباء والأخصّائيون كما عرضت أفلام وثائقية حول المناسبة .