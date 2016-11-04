اخبار مش للنشر

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الجمعة 4 نوفمبر 2016 04:00
طالبة الرياضيين
بدأ الوسط الرياضي يطالب رئيس الجمهورية الجديد العماد ميشال عون بالالتفات إلى الرياضيين والشباب عبر الاتيان بوزير للشباب والرياضة يفهم الواقع الذي يعيشه القطاع الرياضي والشبابي، حتى ان المطالبين سموا المحاضر الاولمبي جهاد سلامة الاجدر لتولي تلك الحقيبة.
عودة الحاج
يعود اللاعب الدولي السابق والامين العام الاسبق للاتحاد اللبناني للكرة الطائرة فرنسوا الحاج إلى الوسط الرياضي من باب اتحاد الترياتلون حيث ترشح لانتخابات الاتحاد التي ستجري بعد ظهر اليوم، ومن المتوقع ان ينتخب نائباً للرئيس العميد محمود ديب.
مدرب فاشل
يقال ان رئيس واعضاء النادي الرازح تحت الديون اكتشفوا ان احد الفنيين العاملين لديهم استقدم لاعباً اجنبياً مصاباً رغم علمه بالامر، وقد اكتشف احد الاعضاء الأمر عبر مراسلات وصلت اليه بالصدفة... إلا ان الإدارة لم تستطع اتخاذ اجراءات رادعة في حقه كون شقيقه وعد بـ "تمويل" النادي!
السلة والقدم "كمان"
بلغ المبلغ المدفوع بدل النقل التلفزيوني في كرة السلة نحو 4.5 مليون دولار لمدة أربع سنوات يذهب منها 80 في المئة لاندية الدرجة الاولى. اما في كرة القدم فيبلغ إيراد النقل التلفزيوني لاربع سنوات نحو 1.4 مليون دولار اميركي يذهب منها (كما يقال) نحو 40 في المئة فقط للاندية!.
طبعاً لا مجال للمقارنة بين الاتحادين ونترك التعليق لمن يعرف المقارنة!
فضيحة جديدة
أكد حكم عامل في اتحاد لعبة كانت شعبية ان كل ما يكتب عن تسلط البعض على لجنة الحكام هو صحيح، وأكثر من ذلك فإن العضو الذي لا يفهم بالتحكيم يذهب لمشاهدة مباراة ما ثم يرفض اعتماد تقرير مراقب الحكام ويعتمد تقريره الخاص الخالي من ذكر الاخطاء التحكيمية مانحاً الحكم (جملته الشهيرة) عشرة على عشرة وليس الحقيقة وهي صفر من عشرة؟!
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