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كيف توائمين العناية ببشرتك في الشتاء؟
كيف توائمين العناية ببشرتك في الشتاء؟
كيف توائمين العناية ببشرتك في الشتاء؟
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الخميس 3 نوفمبر 2016 16:20
أوصت خبيرة التجميل الألمانية إلينا هلفنباين بمواءمة العناية بالبشرة مع برودة الشتاء، وذلك بتجنب الاستحمام المتكرر والذي يستغرق مدة طويلة، وإلا فقد تتعرض البشرة لجفاف شديد. وأوضحت أنه يكفي أخذ دش دافئ مرة واحدة يومياً وأخذ حمام مريح مرة في الأسبوع، مع مراعاة إجراء عملية تقشير مرة أسبوعياً واستعمال لوشن للجسم غني بمواد الترطيب دائماً.
من جانبه، أوصى فنان التجميل الألماني بيتر شميدينغر بمواءمة المكياج مع برودة الشتاء أيضاً، ناصحاً باستعمال المستحضرات الغنية بالمواد الفعالة، التي تعتني بالبشرة. وأوضح أنه ينبغي استعمال إما مستحضرات عناية غنية بمواد الترطيب تحت المكياج أو مستحضر أساس ذي قوام كريمي للبشرة الجافة.
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