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الكحول تسبب 700 ألف إصابة بالسرطان سنوياً
الكحول تسبب 700 ألف إصابة بالسرطان سنوياً
الكحول تسبب 700 ألف إصابة بالسرطان سنوياً
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الجمعة 4 نوفمبر 2016 05:30
أظهرت دراسة طبية حديثة أن الكحول مسؤولة عن أكثر من 700 ألف إصابة إضافية بأمراض السرطان و365 ألف حالة وفاة بهذه الأمراض سنوياً في العالم، وخصوصاً في الدول المتقدمة. وأعلنت النتائج الأولية لهذه الدراسة بالتزامن مع انعقاد المؤتمر العالمي لمكافحة أمراض السرطان.
وقال الطبيب كيفن شيلد المشرف على هذه الدراسة التي أعدّها المركز الدولي لأبحاث السرطان التابع لمنظمة الصحة العالمية "كثير من الناس لا يدركون أن الكحول يمكن أن تسبب السرطان". وارتكزت هذه الدراسة على معلومات تعود إلى العام 2012، تظهر أن الكحول مسؤولة عن 5 % من الإصابات بأمراض السرطان، وعن 4.5% من الوفيات بهذه الأمراض على مستوى العالم.
وأشار شيلد إلى أن قائمة المناطق الإكثر إصابة بهذه الأمراض بسبب الكحول هي أميركا الشمالية وأستراليا وأوروبا ولاسيما أوروبا الشرقية، أما البلدان الناشئة، مثل الهند والصين، فهي لا تسجل معدلات عالية لشرب الخمور، لكنها إن سجلت هذه المعدلات في المستقبل فهي قد تنضم الى القائمة.
وأظهرت دراسات عدة أنه بسبب الكحول ترتفع أمراض السرطان في الدول المتقدمة، إذ أن السكان في هذه البلدان أكثر اقبالاً على تعاطي الخمور، بخلاف ما هو الحال عليه في الدول الأفقر.
إضافة إلى الاقبال على شرب الكحول الذي يترافق عادة مع النمو الاقتصادي، تظهر أيضاً عوامل أخرى مثل التغير في نمط الحياة، والتغذية، والتدخين، وكلها عوامل تساهم في رفع خطر الاصابة بأمراض السرطان، بحسب شيلد.
وتقول هذه الدراسة، التي ستنشر العام المقبل، إن سرطان المريء يتربع على رأس قائمة الأورام التي تسببها الكحول والمؤدية إلى الوفاة، إذ بلغ عدد من توفوا مصابين بهذا المرض 34 في المئة من اجمالي من توفوا بسبب السرطان في العام 2012 ممن شملتهم الدراسة. ويأتي في المرتبة الثانية سرطان القولون والمستقيم مسؤولاً عن 20 في المئة من الوفيات.
أما في الإصابات الجديدة بالسرطان البالغ عددها 704 آلاف، والتي سببها شرب الخمور، فيبدو أن سرطان الثدي يتقدم على غيره مع نسبة 27 في المئة، يليه سرطان القولون والمستقيم مع نسبة 23 في المئة.
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