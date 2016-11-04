وصفة سمكة مشوية بالملح الخشن

وصفة سمكة مشوية بالملح الخشن

المقادير لـ6 أشخاص

• 1 سمكة وزنها 2ـ 3 كلغ (لقز/فريدي)

• عصير 1 ليمونة حامضة

• 3 كلغ ملح خشن

• زيت زيتون

• بياض 3 بيض



1ـ تنظّف السمكة وتبرش وتفرغ (أو يطلب ذلك من السمّاك). تغسل السمكة من دون إزالة قشرتها.

2ـ يفرك داخل السمكة بالملح ويُضاف القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون الحامض.

3ـ يُحمّى الفرن على حرارة 180 درجة مئوية ويُستخدم طبق كبير يسع السمكة. يُغطّى قعر الطبق بطبقة من الملح الخشن ثمّ توضع السمكة فوقها.

4ـ يُفقّس البيض، ثم يُفصل البياض عن الصفار، يُمزج بياض البيض مع الملح الخشن ويُمزج جيداً حتى يصبح الملح أشبه بعجينة تغلّف بها السمكة كليًا.

5ـ توضع السمكة في الفرن لمدّة 40 دقيقة تقريباً (تحتسب 15ـ 20 دقيقة طهو لكلّ كيلوغرام من السمك). عند تقديم السمكة، تُكسر طبقة الملح وتنزع قشرة السمكة.

هذا الطبق لذيذ مع صلصة الطراطور أو صلصة زيت الزيتون والليمون الحامض.

تحتوي الحصة على 469 كالوري. أما مدّة التحضير فتتطلب 10 دقائق، ومدّة الطهو بين 30ـ 40 دقيقة.