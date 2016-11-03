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الدوري الأميركي: الخسارة الأولى لسان أنطونيو
الدوري الأميركي: الخسارة الأولى لسان أنطونيو
الدوري الأميركي: الخسارة الأولى لسان أنطونيو
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الخميس 3 نوفمبر 2016 15:07
سجل كايري ايرفينغ 32 نقطة ليقود كليفلاند كافالييرز الى فوزه الرابع على التوالي منذ مطلع الموسم الحالي وكان على هيوستن روكتس 128-120 ضمن الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة.
واضاف كيفن لاف 24 نقطة ولوبرون جيمس 19 نقطة للفائز ايضا، في حين لم تنفع النقاط ال41 التي سجلها جيمس هاردن في منع الخسارة عن فريقه.
وهي المرة الاولى منذ موسم 2000-2001 يسجل فيها كليفلاند حامل لقب الموسم الماضي اربعة انتصارات على التوالي في مطلع الموسم.
ولم يكن فوز كليفلاند سهلا لان هيوستن قلص الفارق في الربع الاخير الى 3 نقاط قبل ان يحسم البطل الامور في مصلحته اواخر المباراة.
في المقابل، مني سان انطونيو سبيرز باول خسارة له هذا الموسم بسقوطه على ارضه امام يوتا جاز 91-106.
وكان سان انطونيو استهل الموسم الحالي بفوز لافت على غولدن ستايت ووريرز وصيف الموسم الماضي.
وفي المباريات الاخرى، فاز ميامي هيت على ساكرامنتو كينغز 108-96 بعد التمديد، وديترويت بيستونز على نيويورك نيكس 102-89، واورلاندو ماجيك على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز103-101، وانديانا بيسرز على لوس انجليس ليكرز115-108، وغولدن ستايت ووريرز على بورتلاند ترايل بلايزرز 127-104، وميلووكي باكس على نيواورليانز 117-113، ومينيسوتا تمبروولفز على ممفيس غريزليز116-80.
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