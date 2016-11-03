أخبار مش للنشر

أخبار جيدة!

يقول احد لاعبي النادي الرازح تحت الديون والذي يعاني المشاكل الإدارية الكثيرة، أنه سأل احد الإداريين عن موعد دفع الرواتب بعد إنطلاق التمارين بشهرين خصوصاً ان عقود اللاعبين تبدأ من ايلول، فكان الجواب كالعادة "انتظروا هناك أخبار جيدة"!



إجماع

تُجمع وسائل الإعلام والصفحات الرياضية في معظم الصحف تقريباً على ان لا حظ للمرشح لانتخابات اتحاد كرة السلة بيار كيخيا في الفوز، ورغم ذلك يبقى هناك من يسوّق انه "قوي" و"مستمر في المعركة" وان هناك "تسويات" بينه وبين إداري رياضي كبير، يعود ويتبيّن بعد ساعات انها مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة!!



نصور - يزبك

أعاد ترشيح نادي الانوار الجديدة نائب رئيسه جورج نصور لعضوية اتحاد الكرة الطائرة التأكيد على ثقة النادي والاتحاد بنصور الذي يشغل منصب نائب الرئيس منذ فترة طويلة، كما يحكى عن ترشيح النادي امين سره الديناميكي زياد يزبك لعضوية اتحاد كرة السلة.



5 مباريات؟

استغرب حكم سابق في كرة القدم كيف يمكن للجنة الرئيسية للحكام ان تكلف بعض الحكام لقيادة مباريات فرق محددة، وقال ان في لبنان سبعة حكام بين دولي واتحادي يقودون لقاءات الدرجة الاولى، فهل يجوز مع وجود هذا العدد ان يقود حكم واحد ومحدد 5 مباريات من اصل 6 لفريقي الانصار والنجمة؟ وماذا عن التوزيع العادل للمباريات بين الحكام؟! وهل هناك هدف معين لهذا التعيين كما يتردد في اوساط الحكام؟.



عجيبة!

قال احد الزملاء: "لاول مرة منذ انطلاق بطولة كرة القدم يخلو تعميم الاتحاد من اي تعديل على مباريات المرحلة السابعة التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل".

مدرب معروف ضحك وقال: "طوّل بالك وما تستعجل، بكرا الاتحاد بيغيّر من دون ما يخبر حدا؟!".