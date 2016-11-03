جيانيني: الفوز على أستريا فيينا مهم جداً

أكّد نجم نادي روما السابق جيوسيبي جيانيني Giuseppe Giannini على أهمية المواجهة التي تنتظر الجيالورسو أمام أستريا فيينا في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.



مدرب منتخب لبنان السابق صرّح قائلاً:" ستكون مباراة هامة وصعبة بنفس الوقت لروما، يجب تحقيق الفوز من أجل المضي قدماً نحو الدور المقبل".



وأضاف جيانيني:" صحيح روما أظهر شخصية قوية في آخر خمس مباريات لكن هذا لا يعني بأن الأمور ستكون سهلة بتاتاً".