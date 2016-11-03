تصفح جريدة البلد
الخميس 22 كانون الأول 2016
لبنان
12
°C
19
°C
فنون البلد
مشاهير
صحة وجمال
غرائب وعجائب
موضة و أزياء
ديكور
فنون الطهو
مهرجانات
لوحة القيادة
الرئيسية
متفرقات
صحة وجمال
فوائد السائل الأحمر في اللحوم
فوائد السائل الأحمر في اللحوم
فوائد السائل الأحمر في اللحوم
تعليق
هل أنت متأكد أنك تريد حفظ هذا الخبر؟
نعم
لا
الخميس 3 نوفمبر 2016 04:58
يخاف الكثير من الناس تناول شريحة اللحم التي يظهر عليها لون أحمر يعتقدونه دماً، لكن الحقيقة غير ذلك تماماً. فالحقيقة أن هذا اللون ليس دماً، بل هو الـ"ميوغلوبين"، وهو البروتين الذي يزود عضلات الحيوان بالأوكسجين، ويتحول لونه إلى الأحمر عند تقطيع اللحم أو عند التعرض للهواء، كما أنه يتحول إلى لون داكن عند التسخين، وهذا يعني أن اللحوم نصف المطهية لا تحتوي على الدماء، كل ما في الأمر أنها طبخت على درجة حرارة منخفضة.
وصرح أستاذ بارز في علوم اللحوم بجامعة "تكساس A&M" جيفري سافيل، بأن الـ"ميوغلوبين" هو الذي يزود الأنسجة العضلية بالأوكسجين، فالحيوانات التي تتمتع بأنسجة عضلية أكثر نشاطاً، وكذلك الأخرى الأكبر سناً، تحتوي لحومها على الـ"ميوغلوبين".
ويعود السبب وراء أن لون لحوم العجول صغيرة السن ليست داكنة بالمقارنة مع لحوم الأبقار مكتملة النمو، إلى عضلاتها التي لم تنشط بنفس القدر، وهو نفس سبب أن لون لحم أرجل الديك الرومي داكنة أكثر من لحم الصدر، إذ إن أنسجة الأرجل العضلية أكثر نشاطاً.
ويشرح سافيل أن "لون شريحة اللحم البقري الطازج هو اللون القرمزي، إذ إن تعرضه للأوكسجين أثناء عملية التعبئة يحوله إلى اللون الأحمر الداكن، وهو ما جعلنا نربط بين هذا اللون ونضارة اللحم".
كما ويشير سافيل إلى أنه "بعد بضعة أيام من عرض اللحوم في المحلات، ستتأكسد جزيئات الميوغلوبين بشكل طبيعي، وبالتالي يتحول لون اللحوم في النهاية إلى اللون البني، وهذا ما يقلل من جاذبيتها، إلا أنها سلامتها لا تتأثر".
ويؤكد أن "لون اللحوم البني لا يعني أنها فاسدة، إلا أن البائعين سيضعون بعض التنزيلات والخصومات عليها، فإن اشتريت لحوماً بنية اللون، تأكد من طهيها على الفور، لأن هذه اللحوم مكثت في الغالب عند البائع من ثلاثة إلى أربعة أيام".
ويتغير لون اللحم حسب درجة الحرارة الداخلية أثناء الطهي، فوفقاً لكتاب "علم اللحوم للاوري"، فإن اللون الداخلي للحوم الحمراء يتحول إلى اللون الأحمر الفاتح، عندما تصل درجة الحرارة الداخلية أثناء الطهي إلى 140 درجة فهرنهايت، بينما تتحول إلى اللون الوردي عند درجة حرارة من 140 إلى 158 درجة، أما إذا ارتفعت الحرارة عن ذلك، يتحول لونها إلى اللون البني المائل إلى الرمادي.
بدورها، تنصح وزارة الزراعة والغذاء الأميركية بطهي اللحوم في درجة حرارة لا تقل عن 145 درجة فهرنهايت، ثم تركها لمدة 3 دقائق للقضاء على البكتيريا المسببة للأمراض.
الاسم
البريد الإلكتروني *
التعليق
كلمة التحقق
6 + 3 =
يحتفظ موقع البلد لنفسه بحق الامتناع عن نشر التعليقات التي تحتوي على شتائم أو غيرها من الآراء الخارجة عن حدود اللياقة. إنّ الآراء المنشورة كافّة تعبّر عن رأي المرسل ولا تمثّل آراء موقع البلد أو العاملين فيه. يرجى الإلتزام بـ ٢٠٠ كلمة لتجنب إصدار رد غير كامل.
حكم قضائي بحق السيدة فيروز... إلزامها بدفع مليون دولار
الاثنين 19 كانون الأول 2016
الجيش تسلم طائرة أميركية سيسنا مزودة بصواريخ
الاثنين 19 كانون الأول 2016
أخبار
أخبار البلد
أخبار عربية
أخبار دولية
ملفات
أنا مع التمديد
متفرقات
فنون البلد
مشاهير
صحة وجمال
غرائب وعجائب
موضة و أزياء
ديكور
فنون الطهو
مهرجانات
اقتصاد
أخبار اقتصادية
شركات
تكنولوجيا
مال و أعمال
رياضة
رياضة محلية
رياضة عربية
رياضة عالمية
سيارات
Photos/Videos
Photos
Videos
Layalina
Arabsturbo
إعلانات
مبوب
وفيات
إعلانات رسمية
معلنين
اتصل بنا
|
عن البلد
|
شروط الإستخدام
جميع حقوق الطبع محفوظة © 2011