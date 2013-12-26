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السيسي: مصر ستقف صامدة في مواجهة الإرهاب
السيسي: مصر ستقف صامدة في مواجهة الإرهاب
السيسي: مصر ستقف صامدة في مواجهة الإرهاب
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الخميس 26 ديسمبر 2013 13:39
أكد وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي إن مصر ستقف صامدة في مواجهة الإرهاب، وما يحدث لن يهز مصر وشعبها، ولن يخاف الشعب أبدًا ما دام الجيش المصري موجودا.
وخلال كلمته في مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 148 من معهد ضباط الصف المعلمين قال: "لا تدعوا هذه الأحداث الإرهابية الغاشمة تؤثر فيكم، أو في روحكم المعنوية، فنحن على الحق المبين، أردتم الحرية والاستقرار، وهذا لن يأتي بسهولة، ولا بد لكم من الثقة في الله، وفي أنفسكم، وفي جيشكم والشرطة المدنية، وبأننا قادرون على العبور بمصر نحو الاستقرار والأمن والتقدم".
وقال: "لا يوجد قلق أو خوف، فنحن فداكم، والجيش المصري فداء لمصر والمصريين، ومن يمسكم لن نتركه على وجه الأرض، هدفنا البناء والتعمير والرخاء، وليس القتل، ولا الترويع، ولا إيذاء المصريين".
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