



"أنا مع التمديد"... بالبلد!

"أنا مع التمديد"... "أنا بشجّع التمديد"... "أنا بأيّد التمديد"... "أنا J’adore التمديد"... "وأنا بدي كون جديد". هذه ليست شعاراتٍ لحملة مدنيّة تخرق واقع التمديد الذي يعيشه لبنان على أنواعه. هي ببساطة حملة رائدة تطلقها جريدة "صدى البلد" متسلّحة بتمديد من نوع آخر تعتبره "البلد" شرعيًا لا بل محبذًا.

ففي زمن يبدو التمديد السياسي رائجًا، تدعو جريدة البلد في حملتها للعام 2015 الى تمديد من نوعٍ آخر لا يعترض عليه فريق ويؤيّده آخر بل يحظى بإجماع من كلّ الفئات تمامًا كما تحظى الصحيفة بشريحة قراء واسعة من مختلف الأعمار والفئات. هي دعوةٌ مزدوجة صريحة من "البلد" أولاً الى قرائها لتمديد ولائهم لها من خلال تجديد اشتراكاتهم السنوية فيها، وثانيًا الى اللبنانيين ليكونوا مشتركين جددًا في الصحيفة المتجدّدة شكلاً ومضمونًا.

كعادتها، تكتسب حملة "البلد" السنوية هذا العام أيضًا قوّتها من حقيقة احتضانها رسالتيْن: أولاهما وطنية وثانيتهما ولائية لشريحة قرائها المعتادين على مهرجان جوائز الصحيفة السنوي. تقوم الرسالة الأولى على محاربة "الشغور" الفكري بمضامين متجدّدة تخاطب كلّ الفئات العمرية والاجتماعية وتقدم محتوياتٍ جديدة تتسم بديناميتها وشموليتها. أما الرسالة الثانية فهي تحية وفاءٍ سنوية لقراء الصحيفة والذين اعتادوا على الجوائز القيّمة مع كل اشتراك.

تقوم الحملة تقنيًا على مرحلتين تحمل الأولى شعارًا صادمًا يؤيّد التمديد بأفعال مختلفة، ثمّ يظهر لاحقًا أن التمديد المقصود هنا حصريٌّ باشتراك جريدة البلد مع التوجّه الى شريحة قراء جديدة تصبو الصحيفة الى أن تحظى بولائهم.

أما الجوائز التي تقّدمها حملة هذا العام فهي:

- سياراتان BMW 420i Coupe –Model 2016

- عقدان الماس من HIMO

- قسائم شرائية فورية

بقيمة

100.000

ل.ل مع كل اشتراك