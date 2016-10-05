أخبار دولية

مرجع في 14 آذار استغرب قبول دخول اسماء محسوبة تاريخياً على خط الممانعة في التشكيلة الحكومية والسكوت في الوقت نفسه عن...

تلح جهات دولية تعمل في مجال جهود الاغاثة الانسانية على مراعاة ما "تسميه الاعتبارات الانسانية للمعتقلين السوريين...